A edil Marta Álvarez reclama a Raxoi máis implicación na doazón de sangue

Os non adscritos animan tamén a «destacar a seguridade» cando se doa médula ósea

Gonzalo Muíños e Marta Álvarez nunha visita a ADOS.

Gonzalo Muíños e Marta Álvarez nunha visita a ADOS. / CEDIDA

Redacción

Santiago

Á vista dos datos da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que indican que en Galicia se precisan entre 400 e 500 doazóns diarias de sangue, a concelleira non adscrita Marta Álvarez reclámalle ao Goberno local «unha maior implicación» para que, dende as canles de comunicación do Pazo de Raxoi, «se contribúa de forma constante á sensibilización da importancia da doazón de sangue e mais de médula ósea».

ADOS advirte, así mesmo, que «tan só o 25% dos pacientes que precisan de doazón de médula ósea teñen a posibilidade de atopar un doante familiar compatible». Polo que tendo en conta esta porcentaxe, Álvarez afirma que «queda claro que se debe avanzar cara a unha doazón regular e periódica».

A concelleira Marta Alvárez lembra tamén no seu comunicado que «en xullo de 2024» as agora edís non adscritas e naquela altura integrantes do grupo municipal socialista impulsaran unha declaración institucional, «que foi subscrita por toda a Corporación local precisamente para que dende o Concello existira o compromiso de avanzar cara unha promoción constante e regular da doazón de sangue e órganos».

A edil lamenta que non se dera cumprimento ao acordo plenario, «unha oportunidade perdida de sumar esforzos», e recalca que «é preciso dar pasos alén de campañas puntuais para contribuír a desmitificar este acto, destacando a súa seguridade e importancia vital».

«A doazón de sangue e medula ósea é sinxela e o mellor agasallo de vida», afirma Marta Álvarez, apuntando que «o sangue supón un recurso imprescindible para a atención de emerxencias médicas ou cirurxías», pero tamén «para afrontar tratamentos oncolóxicos e para pacientes con trastornos hematolóxicos graves».

Noticias relacionadas y más

Así mesmo, as edís non adscritas inciden en que «o mesmo ocorre coa doazón de medula ósea, que pode ser a única esperanza de vida para pacientes con leucemia, linfoma, anemia aplásica e outras enfermidades hematolóxicas graves».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents