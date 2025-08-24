Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol

Es probable que no haya guía turística más conocida que aquella que nació en el año 1900 para promocionar un negocio de neumáticos francés, tan famosa como los galardones que otorga a distintos restaurantes de alta cocina: las estrellas Michelin.

El sistema de clasificación reparte entre una y tres estrellas, premiando la «buena mesa». Según explica la guía francesa en su web, tres estrellas significan que el restaurante premiado tiene «una cocina única» que por sí sola, «justifica el viaje». Las dos estrellas se traducen a «una cocina excepcional» por la que «merece la pena desviarse», mientras que una estrella, indica que el lugar tiene «una cocina de gran fineza» y que «compensa pararse» por allí.

En Galicia no hay restaurantes de tres estrellas (aún) y si bien los tres ejemplos con dos insignias no están en Santiago (para conocerlos hay que ir a Santa Comba, a Raxó o a O Grove), la capital gallega tiene tres restaurantes distinguidos con una de las estrellas: Casa Marcelo, A Tafona y Simpar.

El compostelano Áxel Smyth y la ecuatoriana Claudia Merchán, componen el dúo de chefs de este último restaurante, que abrió en agosto de 2023 y al año siguiente obtuvo su primera estrella.

«Fue un crecimiento muy rápido, acorde al trabajo y al esfuerzo que realizamos día a día», dice Smyth, que señala que galardones como ese dan «sentido e impulso» para creer en su labor. «Significa un reconocimiento de que estás haciendo bien tu trabajo. Al final, nosotros el día anterior o el siguiente a ganar la estrella seguimos haciendo el mismo trabajo; simplemente te pone en un foco donde te ve la gente. Es muy impresionante, porque es uno de los títulos más importantes en la gastronomía, pero no dejamos de ser los mismos», afirma el chef santiagués, al tiempo que Merchán acota que el reconocimiento sirvió para posicionar al restaurante «en el mapa, sobre todo con extranjeros».

Merchán narra que luego de la visita de incógnito del inspector de la guía que determinó el nivel del restaurante, les llegó un mail con una invitación a una gala, que en su caso fue en Murcia en noviembre de 2024, aunque matiza que en el momento del correo «tampoco se sabe si te van a dar o no» la estrella. Para definir la propuesta de su restaurante, Smyth cuenta una anécdota: «Ayer nos lo decían unos clientes que venían de Miami, que hacían el Camino de Santiago y nos decían: 'Es todo lo que hemos comido a lo largo del camino desde que entramos en Galicia, pero llevado a la alta cocina'. Al final no es todo 100% así, pero si que hay una gran parte de ese sabor, esa tradición. Vas a encontrar aquí Galicia en estado puro».

Además de las codiciadas estrellas, las placas rojas que otorga Michelin para que los restaurantes cuelguen en sus paredes como medallas al mérito pueden señalar otras dos cosas, según su iconografía. Si no hay ninguna estrella ni otro símbolo en la parte superior de la placa, señala que ese restaurante o bar es uno de los recomendados por la guía francesa en ese destino en particular. En cambio, si la insignia muestra la cara sonriente de Bibendum —la famosa y rolliza mascota de los neumáticos Michelin—, relamiéndose con gusto, en ese caso, el establecimiento fue reconocido con el premio Bib Gourmand, que en castellano significa «Bib —hipocorístico de Bibendum—goloso».

El galardón, establecido en 1955 , reconoce a los «establecimientos que sirven una cocina de calidad a precios contenidos». La guía señala que estos restaurantes ofrecen «experiencias culinarias auténticas» y «un menú con entrante, plato principal y postre a unos 35 euros en la mayoría de los países europeos». En Santiago, son siete los restaurantes premiados de esta forma y siete también los «recomendados» por Michelin. Del último grupo, el primero de los compostelanos en ser mencionados fue el Restaurante Don Quijote.

Su dueño, Manuel García García, señala que abrió hace 46 años y que el año siguiente ya fueron distinguidos por Michelín, lo que los hace «los más viejos de Galicia» en la guía gala. «Hay uno de A Coruña que está hace 39 años, pero nosotros fuimos los primeros», recalca, y para ejemplificar lo relevante de esa mención dice: «Es muy importante; sobre todo con los franceses, que vienen y te ponen la guía ahí, sobre la mesa».

Manuel García y las placas Michelin del Don Quijote. / Federico Pereira García

Soles y Soletes

Homóloga a la Michelín pero con tono español, la Guía Repsol nació en 1979 (como Guía Campsa) y otorga desde entonces su propia versión de las estrellas, los llamados Soles, también centrados en la alta cocina. En Santiago no hay un restaurante con tres soles (sí hay dos en Galicia), pero si existe uno con dos —A Tafona, (recordemos: también poseedor de una estrella Michelin)— y tres con un Sol: Simpar, Casa Marcelo e Indómito. Este último es el único del grupo que, por el momento, no cuenta con la distinción astral de Michelin, aunque si está entre los recomendados de la guía.

Establecido hace apenas un año y medio, el restaurante del chef Martín Vázquez recibió su Sol en marzo de este año, en una gala en Tenerife, poco tiempo después de que le avisaran al cocinero nacido en O Carballiño por teléfono que iban a recibir el galardón. Sin embargo, el chef y dueño de Indómito cuenta que previo a esa llamada, no tenía idea que la guía lo había evaluado. Fue todo de incógnito: «Son una organización hermética, aquí nadie viene y dice que es de una guía u otra; tú haces lo que haces y luego viene alguien y valora un poco tu trabajo y su resultado».

Martín Vázquez con el Sol frente a la barra de Indómito. / Federico Pereira García

«Nosotros no hemos buscado nada, estamos superagradecidos, una cosa no quita la otra, pero al final seguimos nuestro camino. La última de mis preocupaciones ahora mismo, con un restaurante para 45 plazas y con una plantilla de 9 personas, es estar en guías. Mi preocupación es que a la gente le guste lo que estamos haciendo, que sea un proyecto diferente, un poco chulo y atractivo para celebraciones o para cuando te apetece cenar de forma un poco distinta», afirma Vázquez.

Sin embargo, reconoce que algo cambió luego de la obtención del Sol: «Sobre todo al principio, al final llevamos un año y medio abiertos, y pasas de que no te conoce absolutamente nadie a que sales en prensa o que las redes sociales se mueven. Es cierto que te da un poco más de visibilidad y al final, una cosa muy importante, es que Santiago es una ciudad pequeña, pero con una oferta muy grande, entonces durante ese lapso de tiempo, dio esa visibilidad entre las muchas propuestas gastronómicas que hay».

Hablando de la propuesta que buscó plasmar en el restaurante, señala a la barra sobre la cual los clientes pueden comer al tiempo que ven como se elabora su cena en la «cocina en vivo» del Indómito. «Tenemos dos zonas, la de mesas y la barra, que a mi me parece más entretenida. Si te gusta ver como preparan lo que te vas a comer. Ves un poco donde no hay trampa ni cartón. Es una cosa que yo aprendí en Casa Marcelo, no es cosecha propia, pero al final me parece que es más divertido», dice, mencionando el restaurante de Rúa das Hortas donde fue jefe de cocina y donde experimentó de antemano y con ilusión lo que es recibir galardones como el que obtuvo su novel proyecto en marzo.

Además de los Soles, la Guía Repsol tiene su propia lista de recomendados de cada año y también otorga los Soletes, con los que premia a restaurantes y a aquellos «establecimientos más informales y con encanto, como bares, cafeterías, heladerías, que ofrecen una experiencia gastronómica auténtica».

Hugo y Pablo Cabana junto al Solete del Marte. / Federico Pereira García

El último de los Soletes otorgados por la Guía Repsol en Santiago, en junio pasado, fue a un clásico del casco histórico, el Restaurante Marte, que desde 2017 dirigen los hermanos Hugo y Pablo Cabana, que definen la distinción como «un reconocimiento a un tipo de establecimiento emblemático desde hace años».

«Estos soletes premian un poco a esas cafeterías de barrio, a esos sitios que tienen un poco de encanto, entonces fue una alegría que nos dieran eso», señala Hugo Cabana, al tiempo que su hermano acota que el galardón refuerza el reconocimiento que surge del «trabajo del día a día con la gente».

Con un mapa poblado de estrellas, soles, soletes, placas y reconocimientos de todo tipo y color Compostela año a año continúa consagrándose como un destino gastronómico de primer nivel y para todos los gustos.