Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
Regentaba el emblemático restaurante del barrio de San Lázaro desde hace casi tres décadas junto a su mujer Pura. Era natural de Reis (Teo), donde será enterrado este lunes
La hostelería de Santiago está de luto por el fallecimiento de José Mata Buela, al que todos conocían como Pepe, del Mesón de Lázaro, un icónico restaurante de la capital gallega ubicado en el barrio de San Lázaro desde hace casi tres décadas.
Natural de la parroquia de Reis, en Teo, Pepe Mata regentó el negocio junto a su esposa Pura Pereiro, encargada de la cocina. Como ribereño del Ulla, era un apasionado de la lamprea, uno de los platos estrella del Mesón de Lázaro junto a las uñas de cerdo, las setas y la caza, una carta por la que el restaurante y sus propietarios eran conocidos en toda Galicia e incluso fuera de nuestras fronteras.
Desde hace años, Pepe echaba una mano en el Mesón de Lázaro, pero era ya Javier, uno de sus cuatro hijos, el encargado de llevar las riendas junto a su madre.
La muerte de Pepe, de 77 años de edad y vecino del propio San Lázaro, deja un importante vacío en la hostelería compostelana, ya que sus manos sirvieron a muchos comensales famosos del mundo de la política o de las artes.
Funeral esta tarde en Reis
La capilla ardiente de Pepe Mata está instalada en la sala 3 del Tanatorio Municipal de Santiago. El funeral está previsto para este lunes a las siete de la tarde en la propia capilla del tanatorio, acto tras el que será enterrado en el cementerio de San Cristóbal de Reis (Teo).
