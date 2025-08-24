A recollida de aceite de cociña usado supera os 4.000 quilos
O depositado nos 70 colectores para este residuo transformouse en biocarburante, evitando a emisión de 12,12 toneladas de CO2
O Goberno local deu conta esta fin de semana dos resultados obtidos coa implantación de colectores para a reciclaxe de aceite de cociña usado. Segundo os datos difundidos dende o Pazo de Raxoi, a veciñanza compostelá depositou nos meses de xuño e xullo un total de 4.040 quilos de aceite, e recalcan que estas cantidades «terían contaminado 4.444.000 litros de auga».
O feito de proceder ao reciclado deste residuo supón, «unha vez transformado en biocarburante, un aforro de emisións de CO2» que acadan as «12,12 toneladas». Ademais, dende a área de Servizos básicos e Sustentabilidade, que xestiona Xesús Domínguez, indícase que nestes primeiros meses da implantación dos colectores «se duplicaron os rexistros dos que se dispoñen de anos anteriores».
En xuño, primeiro mes de implantación de colectores, segundo os datos de Raxoi «rexistráronse 1.900 quilos de aceite usado» recollidos e esta cifra superouse en xullo, «cando se sumaron 2.140 quilos para o total de 4.040 destes dous meses».
«Os primeiros datos son moi positivos, valoramos a resposta da veciñanza á implantación dos colectores a pé de rúa», destacou o concelleiro Xesús Domínguez, que tamén lembrou «que se instalaron máis de 70 receptores» en Compostela para «facilitar a recollida deste residuo altamente contaminante». Aproveitou tamén o edil na súa comunicación para animar «a todo o mundo a seguir participando no depósito de aceites usados nestes colectores», e e incidiu «na necesidade de facelo en botellas pechadas».
A recollida separada do aceite vexetal usado domiciliario é obrigatoria para as entidades locais, segundo a Lei de residuos e solos contaminados para unha economía circular. O seu obxectivo é o de «facilitar a súa preparación para a reutilización e o reciclado de alta calidade, de forma que se obteñan produtos e materiais que poidan substituír a materias primas virxes en procesos industriais». O uso maioritario do aceite vexetal usado é a fabricación de biodiésel, pero tamén pode ter outras aplicacións na industria cosmética ou na fabricación de pinturas, vernices ou velas.
Verter aceite de cociña usado polos desaugues implica problemas de contaminación das augas, xa que como sinalan dende a área de Sustentabilidade, «un litro de aceite pode chegar a contaminar 1.000 litros de auga», e nas redes de saneamento «supoñen un incremento da contaminación das augas residuais, o que dificulta os procesos de depuración, ademais de provocar atrancos e deterioro, non só nas redes municipais de colectores, senón nas propias redes interiores dos edificios».
Os centros socioculturais como puntos de recollida
Xunto a estes 70 colectores de aceite usado repartidos polas rúas da cidade, mantéñense outros 31 situados nos centros socioculturais (CSC), obtendo tamén destacados resultados como nos CSC do Ensache e Amio, cunha recollida nestes dous meses de 160 e 110 litros, respectivamente. Máis de medio cento de quilos depositáronse nos colectores de Santa Marta, da Trisca e de Fontiñas (60 litros), e 50 no local sociocultural de San Lourenzo.
Os datos de recollida resultan máis significativos canto maior é a cifra de poboación dos barrios e tamén pola maior afluencia de usuarios de cada CSC, e arroxan outras cifras destacadas. É o caso dos 175 litros reciclados no colector da rúa Varsovia, os 170 de Santiago del Estero ou os 140 do receptor situado na praza da Mercé de Conxo.
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)
- Santiago se solidariza con Ourense: «No pensé que la gente fuese a donar tanto»