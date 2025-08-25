Axenda cultural: Que facer hoxe, 25 de agosto, en Santiago?
Propostas para este luns en Compostela
O festival Feito a Man remata con tres alumnos de WAX! Cultura DJ
MÚSICA. Chega ao seu fin o roteiro de concertos gratuítos do festival Feito a Man. Despois dun agosto cheo de actuacións musicais, a edición de 2025 remata cunha última sesión na Rúa da Fonte de San Miguel, ás 20 horas. Nesta ocasión, proponse unha mostra do traballo de tres alumnos de WAX! Cultura DJ; tres sesións diferentes que buscan facer viaxar os asistentes a través de diversos xéneros musicais coma o house, latin house, rap, dancehall ou dembow. O peche idóneo para este festival.
Obradoiro de circo e espectáculo de danza no Festival C
ACCESO LIBRE. Comeza a última semana de actividades gratuítas do Festival C. Ás 11.30 horas, no Parque de Galeras (Casa das Máquinas), terá lugar un obradoiro de circo a cargo da escola de artes circenses CircoNove. Malabares, acrobacias, equilibrios, teatro ou, incluso, creación de xoguetes; estas son algunhas das actividades que se propoñen. Para rematar o día, celebrarase un espectáculo de baile no Cemiterio de Bonaval ás 20 horas. A compañía de danza Fran Sieira deleitará os asistentes cunha actuación de baile tradicional.
Exposición: ‘Rafael Úbeda. Visión Retrospectiva’
A Cidade da Cultura presenta a mostra Rafael Úbeda. Visión retrospectiva; exposición que ofrece unha mirada complementaria á súa traxectoria creativa, profundizando nos fitos máis relevantes da súa obra e nas pezas máis representativas que marcaron cada etapa do seu camiño. A mostra propón unha viaxe polo universo e a biografía do creador, pasando polas distintas etapas vitais e lugares nos que residiu. O acceso é gratuíto e permanecerá aberta ata o 7 de setembro.
A sala Numax proxecta o filme ‘La comunidad’
CINE. Con motivo do 25 aniversario da película La comunidad, a sala de cine Numax realizará unha proxección ás 19.35 horas, con entradas a 4 euros. O filme narra a historia de Julia, unha muller que atopa 300 millóns agochados nun piso. A muller escapa cos cartos, sen embargo, deberá enfrontarse a unha comunidade de veciños que fará o posible para quedar coa fortuna.
