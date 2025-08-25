La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago

En una estación de servicio. Aquí se ubica la cafetería de Galicia de la que todo el mundo habla en redes. No es para menos.

Su brunch y amplia carta de desayunos han despertado el interés de muchos usuarios, que pronto ha saltado a redes sociales, convirtiéndola en parada indispensable para todo aquel que disfrute conociendo nuevos rincones para desayunar.

Se trata de A Palmeira, la cafetería situada dentro del área de servicio de Pontecesures (Rúa Redondo, 56).

Fundada hace tres generaciones, el espacio se ha reinventado hace más de un año, renaciendo como un auténtico paraíso para desayunar o merendar.

"Máis que unha parada un destino". Así se definen en su web, en la que dan cuenta de la carta, horarios, ubicación y otros detalles relevantes del local.

Entre su variedad de propuestas dulces y saladas pueden encontrarse productos como tostas (de salmón, nutella o aguacate), french toast (benedict, de nocilla blanca o pistacho) y tortitas (kinder, cheesecake, chocolate...).

También cuentan con bowls, croffles, smoothies, dulces artesalenes, palmeritos y tartas.

Cómo llegar y horarios de A Palmeira

Como ya hemos comentado, A Palmeira se sitúa en el área de servicio de Pontecesures. En concreto, se sitúa en el número 56 de la rúa Redondo a menos de media hora de Santiago si se toma la AP-9.

Más allá de sus desayunos, A Palmeira también ofrece opciones para comer y cenar. Desde raciones a sandwiches, pasando por pizzas, hamburguesas o bocadillos.

La cafetería abre todos los días de 06.00 a 23.00 horas, cerrando solo los martes.