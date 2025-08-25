El CHUS es ya, con 356, el cuarto hospital público de España en artroplastias con Mako

Convertido ya en el cuarto hospital público de toda España en cuanto a número de artroplastias realizadas con el robot Mako, un total de 356 desde que el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago empezó a utilizar la cirugía robótica para este tipo de intervenciones el 19 de octubre de 2023 y hasta el 1 de julio de este año. De ellas, 225 se llevaron a cabo para implantar una prótesis de rodilla y las 131 restantes de cadera.

Según las estimaciones del jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología del CHUS, José Ramón Caeiro, «si seguimos a este ritmo, posiblemente a finales de año estaremos en alrededor de 500 artroplastias en total, mientras que en el conjunto del Sergas rondarán el millar». Y es que, tal y como explica en conversación con EL CORREO GALLEGO, en los tres hospitales gallegos que han incorporado esta técnica -el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, además del de Santiago-, la cifra ascendía a un total de 782 a 1 de julio.

Mayor grado de recuperación funcional

Balance estadístico que sitúa a Galicia en tercer lugar de entre las siete autonomías que trabajan con este sistema dentro de su red pública, si bien más allá de este resultado positivo a nivel cuantitativo, «lo más importante es el alto nivel de satisfacción de los propios pacientes, que refieren menos dolor, menos necesidad de analgesia y mayor grado de recuperación funcional en un período de tiempo más corto», subraya Caeiro.

Asegura el especialista que la cirugía robótica ortopédica ha supuesto un gran avance desde el punto de vista de la innovación, aportando una serie de ventajas como la de «garantizar que los cortes necesarios para colocar una prótesis sean muchísimo más precisos que con la cirugía tradicional, permitiendo preservar mucha más cantidad de hueso, tanto en la cadera como en la rodilla, y al mismo tiempo de las partes blandas». Ventajas a las que se suma el hecho de que «al ser los cortes más precisos, el posicionamiento de las prótesis es también mucho más exacto, con lo que el enfermo se va a recuperar antes y va a haber una tasa de complicaciones inmediatas mucho menor». Además, incide en que «al estar colocados los implantes de una manera más precisa, también su supervivencia a medio y largo plazo va a ser superior».

Gran apuesta en innovación tecnológica

Para José Ramón Caeiro, «la cirugía robótica ha venido para quedarse y, a día de hoy, está ofreciendo unos resultados muy buenos», hasta el punto de que considera que «el Sergas ha acertado plenamente en su apuesta por este tipo de innovación tecnológica, y creo que es un tipo de cirugía que debería implementarse en el resto de hospitales del sistema público de salud gallego».

En el caso del de Santiago, resalta la labor que desempeñan «el coordinador de la Unidad de Rodilla, Enrique Fernández Peña, y el de la de cadera, Luis Montero, quienes conjuntamente con otros siete cirujanos son los que están acreditados en nuestro servicio para llevar a cabo esta cirugía robótica, y los que están consiguiendo estos resultados», sobre los que resalta que «la literatura científica es clara; obviamente, hay mejores resultados también a medio plazo y hay ya bastantes trabajos que vienen informando de mejores resultados a largo, aunque faltan estudios que realicen evaluaciones de los implantes a cinco o siete años, pero los registros internacionales hablan de muy buenos resultados con cirugía robótica» dentro de su especialidad, puesto que recuerda que antes ya se venía utilizando en cirugía general o en urología.

Curso de acreditación a nivel europeo

Con una jornada a la semana para las artroplastias de rodilla mediante cirugía robótica y otra para las de cadera, admite que «no podemos dedicarle todo lo que nos gustaría porque también es necesario realizar otro tipo de procedimientos en patologías que también debemos atender», si bien señala que a medida que los pacientes van conociendo los resultados, «los propios enfermos lo van demandando y nos estamos dando cuenta de que vamos a tener que ir aumentando el número de sesiones destinadas a cirugía robótica».

Interrogado sobre la formación necesaria para poder utilizar el robot Mako en sus quirófanos, apunta que aunque se trata de profesionales con experiencia en este tipo de cirugías, «tuvimos que pasar por un curso de acreditación y contar con una certificación, algo que los especialistas del Sergas hicimos a nivel europeo, con lo que ya tienes una garantía de base». A partir de ahí, «hemos pasado una curva de aprendizaje en la que se va desarrollando la técnica hasta que llegas a un punto de capacitación avanzada, en torno a los veinte implantes, y realmente ya vamos como motos, si se me permite la expresión».

Velocidad de crucero en unas intervenciones que no tienen un perfil de candidato específico, puesto que «lo que hacemos es individualizar qué tipo de tratamiento podemos ofrecer a nuestros pacientes; es una decisión técnica basada en los problemas que presenta la propia articulación del enfermo, su desgaste, su grado de inestabilidad biomecánica. Se decide en base a su situación clínica y no hay un perfil para la cirugía robótica ortopédica».

Cirugía de hombro y de raquis, el próximo paso

El jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología del CHUS avanza que el sistema robótico que se utiliza en Galicia «funciona como una plataforma multimodal y va a permitir en el futuro, al igual que ya se realiza con cadera y rodilla, llevar a cabo artroplastias de hombro y cirugía de raquis». De hecho, José Ramón Caeiro cree que en poco tiempo podrán llevar a cabo la cirugía de hombro con este método.

Interrogado sobre si de la misma forma que los especialistas del Sergas recibieron un curso y una acreditación para poder intervenir con el robot Mako, dada la experiencia adquirida en apenas dos años con este método, también el CHUS podría formar a otros profesionales, indica que los centros hoy acreditados para ofrecer la formación necesaria «cuentan con cirujanos que se han convertido en muy expertos al realizar muchas intervenciones, y no cabe duda de que si seguimos por esta senda de quinientas al año, puede llegar un momento en dos o tres años en el que nos convirtamos en centro acreditador».

Centro acreditador en el futuro

Incide en que «somos una comunidad con tres robots Mako que en un par de años puede superar las 3.500 artroplastias, un número muy elevado que nos podría permitir acreditar a otros, y no tendría por qué ser solo un hospital gallego, podrían ser más, o bien acreditarse uno para la cirugía robótica de cadera y otro para la de rodilla».

Una amplia experiencia acumulada en Galicia en un corto espacio de tiempo que le lleva a asegurar que «como sistema público de salud debemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido».