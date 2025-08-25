O Concello aprobou «bonotaxis» para 36 persoas beneficiadas
Os receptores das axudas individuais son cidadáns con dificultades de mobilidade
Redacción
O Concello de Santiago aprobou a resolución definitiva da convocatoria dos «bonotaxis», as axudas individuais para o uso do servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de mobilidade ou que presentan limitacións para o uso do transporte colectivo.
Segúndo informou o goberno local, serán un total de 36 persoas beneficiadas pola convocatoria da Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais, das que unha recibirá unha axuda de 150 euros e as 35 restantes percibirán 350 euros. «En total, repartiranse 12.200 euros en axudas», sinalou o Concello, que á vez indicou que os bonos «teñen como obxectivo evitar ou compensar as desvantaxes das persoas con discapacidade ou maiores, e máis en concreto, das que residan no rural, para que poidan participar plenamente na comunidade e acceder aos mesmos lugares, bens e servizos que estean a disposición da veciñanza».
Ademais, no ámbito da cultura, o Concello resolveu o outorgamento das axudas para actividades culturais, «tanto para o sector profesional como para as entidades non profesionais». Na liña de subvencións ao sector profesional concedéronse once axudas cun investimento total de 250.000 euros, e adicionalmente, a Concellaría de Capital Cultural concedeu «preto de 16.000 euros a catro asociacións e entidades no marco da convocatoria destinada a actividades culturais promovidas polas asociacións do Concello de Santiago».
Tamén se aprobaron as bases da convocatoria para a concesión de bolsas para sufragar gastos «relacionados con medidas terapéuticas que apoien o desenvolvemento e o benestar persoal deste ano 2025», que conta cun orzamento de 70.000 euros.
Á súa vez, deuse luz verde á convocatoria das axudas destinadas a apoiar as empresas de Economía Social de Santiago, á que o departamento de Promoción Económica destina un orzamento de 115.000 euros.
«O obxectivo destas subvencións é contribuír á consolidación do tecido empresarial de Compostela, poñendo o foco no importante ecosistema da economía social co que conta a capital galega. Esta convocatoria, coa que o departamento de Promoción Económica subvenciona o gasto corrente das empresas, pretende afianzar ese modelo que xera empregos e riqueza ao tempo que contribúe a mellorar a calidade da vida da veciñanza», expresou o Concello, que sinalou ademais que en 2024, «da convocatoria resultaron beneficiarias 27 entidades, que recibiron axudas de entre 3.600 e 5.000 euros».
O goberno compostelán tamén deu o visto bo a diferentes convenios de colaboración dos departamentos de Promoción Económica, Comercio e Medio Rural, aos que se van a destinar un total de 242.000 euros.
A alcaldesa Goretti Sanmartin salientou a concesión das subvencións para «o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo LGBTIQ+ para o ano 2025», coa que o Concello destina 26.500 euros en total a dez entidades de distintos eidos da vida social.
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- La singular conexión Santiago-Cochabamba de Rodrigo Paz, el sobrino ‘político’ de Beiras
- El tren más lujoso de España inicia y termina su recorrido en Santiago de Compostela: así son sus glamurosas habitaciones