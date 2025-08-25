Constitúese en Santiago a plataforma Sanidade Galega con Palestina
Profesionais sanitarios de diversos ámbitos reuníronse onte no hotel Araguaney
Este domingo 24 de agosto, o hotel Araguaney de Santiago acolleu unha asamblea que reunir a profesionais de diferentes colectivos que traballan no sistema de saúde galego.
Unha reunión que serviu para constituír a plataforma Sanidade Galega con Palestina, que nace cos obxectivos de agrupar as persoas do eido sanitario que rexeitan o xenocidio en Palestina e instar as autoridades sanitarias e científicas a "cortar lazos institucionais ou económicos" co Estado de Israel.
Dende a plataforma chaman ao persoal sanitario a mostrar a súa "repulsa ao xenocidio" e "amplificar" o boicote a Israel desde o ámbito sanitario e farmacéutico.
Sanidade Galega con Palestina destaca o chamado a evitar a prescrición e dispensación de produtos do xigante farmacéutico israelí Teva, así como das súas marcas asociadas Tevagen, Davur, Belmac e Ratiopharm.
Tamén solicitan o posicionamento "inmediato" de sociedades científicas e colexios profesionais fronte ao xenocidio e esixen ás institucións a posta en marcha de "acción eficaces para detelo".
Por último, dende o recente novo colectivo animan a todas as persoas do ámbito sanitario galego a participar das dinámicas do mesmo.
