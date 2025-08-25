Constitúese en Santiago a plataforma Sanidade Galega con Palestina

Profesionais sanitarios de diversos ámbitos reuníronse onte no hotel Araguaney

Profesionais sanitarios na constitución da plataforma Sanidade Galega con Palestina no hotel Araguaney

Profesionais sanitarios na constitución da plataforma Sanidade Galega con Palestina no hotel Araguaney / Sanidade Galega con Palestina

El Correo Gallego

Santiago

Este domingo 24 de agosto, o hotel Araguaney de Santiago acolleu unha asamblea que reunir a profesionais de diferentes colectivos que traballan no sistema de saúde galego.

Unha reunión que serviu para constituír a plataforma Sanidade Galega con Palestina, que nace cos obxectivos de agrupar as persoas do eido sanitario que rexeitan o xenocidio en Palestina e instar as autoridades sanitarias e científicas a "cortar lazos institucionais ou económicos" co Estado de Israel.

Dende a plataforma chaman ao persoal sanitario a mostrar a súa "repulsa ao xenocidio" e "amplificar" o boicote a Israel desde o ámbito sanitario e farmacéutico.

Sanidade Galega con Palestina destaca o chamado a evitar a prescrición e dispensación de produtos do xigante farmacéutico israelí Teva, así como das súas marcas asociadas Tevagen, Davur, Belmac e Ratiopharm.

Tamén solicitan o posicionamento "inmediato" de sociedades científicas e colexios profesionais fronte ao xenocidio e esixen ás institucións a posta en marcha de "acción eficaces para detelo".

Por último, dende o recente novo colectivo animan a todas as persoas do ámbito sanitario galego a participar das dinámicas do mesmo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents