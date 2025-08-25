Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix

Los creadores de El caso Asunta ya se preparan para rodar en Galicia, entre los meses de septiembre y noviembre de este año, una nueva serie para Netflix.

De momento, el secretismo sobre el proyecto es máximo. Ni el gigante del streaming ni la productora encargada de la ficción, Bambú Producciones, la cual se encuentra dirigida por el noiés Ramón Campos, han dado detalles sobre la serie. Quien sí lo ha hecho, aunque sin desvelar la trama, ha sido la empresa JP Castings, que ha comunicado a través de sus redes sociales que "se buscan figurantes de entre 35 y 90 años residentes en Galicia para la nueva serie de Bambú Producciones para Netflix".

Además, el anuncio del casting revela que los rodajes del nuevo proyecto de los creadores de El caso Asunta se llevarán a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de este mismo año en distintas localizaciones de la comunidad gallega como Santiago, A Coruña, Betanzos, Ferrol, Ourense, Allariz y Verín, entre otras.

El inicio de este casting se produce apenas unas semanas después de que la misma empresa, JP Casting, publicase a principios de agosto que buscaban "personal sanitario residente en Galicia para un nuevo proyecto de Bambú Producciones para Netflix". En aquella ocasión, JP Casting insistía en que únicamente estaban interesados en perfiles que desempeñen trabajos en el sector sanitario (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos de ambulancia o celadores, entre otros).

La productora de este nuevo proyecto de Netflix que se grabará en Galicia próximamente ya sabe lo que es rodar en nuestra comunidad. Lo hizo para Antena 3 con la serie Fariña (2018) y, más recientemente, para Netflix con la ficción El caso Asunta (2024). Asimismo, su CEO, el gallego Ramón Campos, ya reveló a EL CORREO GALLEGO el pasado año que "estamos trabajando en una tercera historia que, de alguna manera, cierre el círculo sobre nuestro retrato de la Galicia que nosotros conocemos o que nos ha afectado".