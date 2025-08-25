Un peregrino 'influencer' comparte su visión del Camino y se hace viral en redes: "No caigáis en la propaganda"

El Camino de Santiago es la ruta de peregrinación por excelencia en el mundo y no deja de batir récords cada año. Sin ir más lejos, en lo que llevamos de año llegaron a Santiago un total de 354.936 peregrinos, tal y como recoge la Oficina del Peregrino.

Cada día, miles de peregrinos completan el Camino, una ruta que para la gran mayoría es una experiencia transformadora y única cargada de espiritualidad. Sin embargo, no todos los viajeros lo viven de la misma manera, y las dificultades que presenta a veces se convierten en las grandes protagonistas.

Esto es precisamente lo que le ocurrió al creador de contenido sevillano Fernangold, que el pasado 21 de agosto inició su particular Camino desde Sarria, una experiencia que decidió documentar con vídeos diarios para compartir con sus seguidores de TikTok.

Una visión poco romántica

Lejos de la visión romántica que suelen tener los peregrinos de la ruta de peregrinación, su testimonio ha destacado por mostrar con un tono sarcástico e irónico que el Camino no es tan sencillo, una reacción que rápidamente se ha viralizado en redes.

Fernangold en uno de sus vídeos / TikTok

Ya en su primer vídeo, correspondiente a la etapa entre Sarria y Portomarín, el andaluz dejaba claro que era más duro de lo que se pintaba. "Yo el año que viene os prometo que no lo hago", explica en el vídeo. Sin embargo, la visión más dura del mismo aún estaba por llegar.

Fue la segunda etapa y el segundo vídeo el que acabaron desatando un auténtico boom en redes. Y es que Fernangold resumió su experiencia en una contundente frase: "No caigáis en la propaganda de hacer el Camino". "El Camino te cambia la vida, en el Camino te encuentras a ti mismo... vas a encontrate a San Pedro, que te va a abrir las puertas del cielo y te va a decir pasa", añade en el vídeo.

Señaló además la dureza del recorrido, un sube-baja constante, "cuesta arriba, cuesta abajo, todo el rato", así como el gran desgaste físico que supone: "Yo ya no tengo gemelos, tengo mellizos".

Para cerrar el vídeo, con una piedra en la mano, que aseguraba haberse incrustado en su pie durante la jornada, lanzó un 'dardo' a los dirigentes locales: "Si vais a lucraros y sacar beneficio del turismo gracias al Camino de Santiago podrías allanarlo un porquito, no que todo el camino este lleno de piedras como cuchillos. No puedo más".

El vídeo corrió como la pólvora en redes, superando rápidamente el millón de visualizaciones, y las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios tiraron de humor y mantuvieron la visión del creador: "El Camino de Santiago te cambia... los pies que te los deja redondos" o "se hace para vender más zapatillas". Otros, en cambio, incidieron en la importancia de la preparación para enfrentarse a la ruta: "Está claro que no es para ti" o "para hacerlo hay que prepararse y mentalizarse".