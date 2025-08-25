‘Masaje Peregrino’: un oasis entre ampollas y dolores musculares

Después de largos kilómetros cubiertos de polvo y ampollas, los viajeros ven cumplida su promesa. Sin embargo, muchos peregrinos encuentran su redención no solo en la meta espiritual, sino en un pequeño cartel que brilla como un oasis moderno: Masaje Peregrino.

Así, entre el incienso de las iglesias y el olor a ungüento de árnica, los caminantes descubren una nueva parada casi celestial, y se abre un nuevo ritual: camillas, manos expertas y un merecido descanso que convierte cada contractura en un suspiro de alivio. En estos pequeños santuarios de Santiago no se imponen penitencias, sino aceites esenciales que obran milagros músculo a músculo.

Servicio con trayectoria

«Como antigua peregrina, entiendo el cansancio que sienten, y sé que se merecen un masaje personalizado para aliviar el dolor», comenta Carolina Beltrán, propietaria de Belmu Masajes (Calle Hórreo, Galerías Viacambre). La gallega explica que decidió abrir el negocio en 2020, tras finalizar la pandemia: «Pensé, ¿cuándo es el mejor momento para hacerse un mensaje?, después del Camino. Los peregrinos llegan a Santiago agotados, cojeando, algunos incluso con muletas; así que me pareció una buena idea ofrecer este servicio personalizado».

Además, Beltrán incide en que se trataba de un momento ideal, pues la capital gallega no contaba con muchos locales de masajes.

Como antiguas peregrinas, Carolina y Ruth Beltrán, entienden la necesidad de un servicio personalizado. / Santiago Esturao

Quintana Massages (Avenida de Raxoi), es otro de los establecimientos compostelanos que ofrece este servicio. Un centro con más de ocho años de trayectoria, y pionero en ofrecer este tipo de tratamiento en Santiago.

Con todo, José, el propietario y masajista, precisa que este servicio no es exclusivo para los peregrinos, «cualquier cliente puede solicitarlo, es solo que el tipo de técnicas que se emplean están orientadas a tratar las dolencias más comunes ocasionadas por el Camino». Además, aquellas personas que deciden acudir al centro y solicitar este tipo de tratamiento, reciben un bote de crema recuperadora y calmante porque «lo más importante es cuidar mucho el cuerpo los siguientes días».

Tiempo de descanso

Beltrán explica que durante la sesión se busca trabajar todas las áreas afectadas, principalmente la espalda, piernas y pies, ya que son las zonas que más sufren durante la peregrinación: «Comenzamos con unos pases para calmar la espalda, liberando la tensión acumulada por la mochila. Luego, realizamos un masaje relajante para preparar los músculos antes de aplicar una presión más profunda en el masaje descontracturante. En el de piernas utilizamos técnicas de descarga muscular para aliviar cualquier tensión». La sesión termina con una serie de estiramientos enfocados en las piernas y en los pies, «la clave para un alivio completo», destaca la masajista.

Asimismo, desde Quintana Massages se subraya que es esencial el cuidado post-masaje: «Aconsejamos aplicar talco o crema hidratante en los pies cada mañana, para mantenerlos secos y suaves. Además, es importante revisarlos al final del día y tratar cualquier herida o ampolla. También recomendamos llevar un par de chanclas o sandalias para dejar que los pies descansen y respiren por la noche».

Los propietarios de ambos locales coinciden en que la demanda del servicio se ha incrementado en los últimos años, ya que «el Camino está muy de moda últimamente. La tradición de comerte una mariscada al llegar a Santiago o ir a ver los tejados de la Catedral se ha ampliado a los masajes. El masaje como autopremio está cada vez más en tendencia», detalla José.

«Cada vez hay más clientes, estamos hasta arriba, incluso en invierno. Antes los picos eran en verano, pero ahora ni sumando julio y agosto llegamos a tener toda la gente que viene en octubre», precisa Beltrán.

Masajes con beneficios

Dani Simón trabaja junto a su esposa, Luciana Lomba, en el centro Camino Massages (Rúa de San Pedro). Pese a que abrieron el negocio hace apenas cuatro meses, rápidamente lograron consolidar una sólida clientela y reputación.

Simón incide en que este tipo de masajes llevan asociados una serie de beneficios para al cuerpo: «Por ejemplo, ayuda a relajar los músculos tensos, reduciendo así la sensación de rigidez y mejorando la flexibilidad y la recuperación muscular. También sirve para estimular la circulación sanguínea, favoreciendo que el flujo de sangre llegue mejor a los tejidos y órganos».

El masajista, Dani Simón, explica que se trata de un masaje con diversos beneficios para el cuerpo. / Santiago Esturao

Además, el santiagués precisa que el Masaje Peregrino puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo. Esto se debe a que la liberación de endorfinas durante el masaje promueve una sensación de bienestar y felicidad.

Un trabajo gratificante

El propietario de Quintana Massages recalca que lo mejor de trabajar en el sector es tener la posibilidad de conocer e interactuar con gente de todo el mundo a diario: «A las 09:00 puedo dar un masaje a alguien de Australia, y a las 16:00 a una fiscal que resulta ser una eminencia en Nueva York. Son sesenta o noventa minutos en los que estás en una habitación a solas con una persona, y siempre terminas por hablar de cosas más o menos personales. Son momentos muy íntimos y de mucha emoción, es una experiencia realmente maravillosa».

De esta forma, el último tramo del Camino, más que en una meta, convierte a Santiago en un punto de descanso y autocuidado. Estos centros de masajes ofrecen tanto a residentes como a viajeros algo más que alivio físico: un merecido respiro para el cuerpo y el alma.