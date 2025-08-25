O PP esixe a «inmediata» posta en marcha do Plan Estratéxico de Xuventude
Reclaman tamén ao Goberno local que adopte medidas en materia de vivenda para a mocidade
Redacción
O concelleiro do PP de Santiago Borja Rubio denunciaba esta fin de semana «a total ausencia de dirección política en materia de xuventude». Falaba o edil en relación á aprobación, por unanimidade do Pleno, dun Plan Estratéxico de Xuventude, e denunciaba que «o Goberno local segue sen cumprir ese mandato, limitándose a accións soltas, actos simbólicos e anuncios sen continuidade».
Rubio reclama a posta en marcha «inmediata» deste plan e apunta que debe ser «participativo, transversal e ambicioso, con accións concretas en emprego, lecer, cultura, vivenda, formación e voluntariado». Dende o PP aféanlle ao Bipartito que «falan moito da mocidade, pero non fan nada», e demanda «políticas de xuventude á altura da súa xente» para Santiago.
«Levamos dous anos vendo como a única proposta dos nacionalistas se resume en accións illadas sen rumbo, sen avaliación e sen impacto real, non parecen entender que a xente moza de Compostela precisa políticas estables, proxectos con sentido e presenza constante nos barrios», recalcou Borja Rubio.
O concelleiro popular tamén denunciou que «tampouco se coñece ningunha medida en materia de vivenda para a mocidade, malia ser unha das principais preocupacións do colectivo».
