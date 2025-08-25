Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano

Con la reciente entrada en servicio del paso inferior bajo la SC-20 y con las nuevas cuestas accesibles ya abiertas a la ciudadanía, la Xunta de Galicia da por completada la nueva senda peatonal y ciclista entre la estación Intermodal de Santiago y el complejo administrativo de San Caetano.

Las últimas intervenciones llevadas a cabo en este recorrido ofrecen ahora al usuario una alternativa de bajada más directa, en concreto a través de las avenidas Rodríguez de Viguri y de Lugo, por el carril de servicio, hasta llegar al paso inferior. Una alternativa por la que pueden bajar las bicis y conectar con el itinerario.

Rampas en la parte más baja de la avenida de Lugo

De hecho, la parte que en Santiago discurre entre la Intermodal y San Caetano fue inaugurada a finales de marzo, a la espera de que este verano, como así ha sido, se completara la construcción de las rampas en la parte más baja de la avenida de Lugo para acceder al paso inferior bajo la SC-20 y el ferrocarril. Unas obras que se han ejecutado de forma independiente, dada la gran complejidad que representaba al confluir en dicho punto numerosos servicios.

Con una longitud de 3,3 kilómetros, esta senda peatonal y ciclista ha supuesto una inversión autonómica de un total de 2,4 millones de euros.

Comunica la Intermodal de Santiago con San Caetano, conectando a su paso diferentes espacios de interés de la capital gallega, entre los que se encuentran las Brañas do Sar o el barrio de Fontiñas, así como diferentes centros formativos y deportivos, además de áreas comerciales.

Doce minutos en bicicleta

El trayecto completo entre la Intermodal y San Caetano puede cubrirse en bicicleta en apenas doce minutos, lo que sin duda facilita los desplazamientos por la ciudad a quienes optan por este medio de transporte.

Se trata de un itinerario que está incluido dentro del Eixo de Mobilidade Sostible de Santiago, mediante el cual está previsto que queden unidos O Milladoiro, la Intermodal, el complejo administrativo de San Caetano y el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), una vez esté rematada la obra. El recorrido contribuirá a vertebrar la ciudad, con casi 10,5 kilómetros de sendas peatonales y ciclistas.

En total, supondrá una inversión de más de 11 millones de euros, que el Gobierno autonómico cofinancia con fondos europeos Next Generation.