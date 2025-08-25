Entre Sar e Sarela avanza: adxúdicase a restauración ecolóxica do anel verde no Viso
Coregal é a empresa selecciona para redactar a proposta dunha actuación que conta cun orzamento de 102.850 euros
O proxecto Entre Sar e Sarela para a renaturalización do anel verde compostelán avanza e ás actuacións xa iniciadas para a creación do Barrio verde da Pontepedriña súmase agora a consolidación do anel verde exterior do monte Viso. A xunta de goberno local aprobou este luns a adxudicación da redacción da proposta de actuación á empresa Coregal Parques e Xardíns. Un contrato para o que se compromete un importe de gasto de 102.850 euros, IVE incluído.
Foi a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a encargada de facer a comunicación desta adxudicación na sala de prensa de Raxoi. As actuacións no monte periurbano do Viso centraránse na restauración ecolóxica e de fomento da biodiversidade desta contorna. Para isto, a proposta de actuación de Coregal debe contemplar a eliminación de plantas exóticas ou invasoras e a repoboación de aves e insectos, para a que se construirán caixas niño, tamén ara morcegos, e 'hoteis' para os insectos -unha estrutura creada para facilitar a protección dos mesmos-.
O proxecto de Coregal contemplará tamén o reforzo da vexetación autóctona e a delimitación dos sendeiros de cara a proporcionar sendas accesibles que faciliten a mobilidade de todas as persoas.
O proxecto Entre Sar e Sarela conta co apoio da Fundación Diversidad do Ministerio de Transición ecolóxica e está financiando con cargo a fondos NextGeneration da Unión Europea.
Proxectos pendentes
As actuacións no monte Viso súmanse agora ao único dos cinco proxectos de Entre Sar e Sarela que xa están en marcha: a creación do Barrio verde da Pontepedriña. Neste barrio compostelán xa están iniciadas as obras, cun orzamenro de 2,1 millóns de euros e un prazo de execución de sete meses, e implica entre outras actuacións a creación dun corredor ecolóxico que afectará as rúas Amor Ruibal e Pintoe Laxeiro, así coma ao Parque Eugenio Granell.
En fases máis iniciais que Pontepedriña e agora o monte Viso están outros tres proxectos que integran o Entre Sar e Sarela. O máis avanzado é a restauración da lagoa do Auditorio de Galicia e mais do río Corgo, que conta unha base de licitación de algo máis de 960.000 euros.
Pendentes aínda de saír a concurso están a creación do Barrio verde de Cornes (Conxo) e do Xardín Botánico.
