Axenda cultural: Que facer hoxe, 26 de agosto, en Santiago?
Propostas para este martes en Compostela
Tardes de maxia e noites de cine co Festival C de Santiago
ACCESO LIBRE. Continúa a programación de actividade gratuítas do Festival C, que xa está na súa última semana. Esta tarde, ás 18:00 horas, o parque de Bonaval celebra un espectáculo de maxia a cargo do Mago Paco. Con xogos, participación e moito humor, este profesional da maxia sorprenderá tanto a pequenos como a maiores. Ademais, para rematar a tarde, realizarase unha sesión de cine ao aire libre, en colaboración con Numax. Ás 21:35 horas proxectarase Daguerrotipos na Rúa Concepción Arenal.
Últimos días da mostra ‘Diversa’ na Sede Afundación
ENTRADA GRATUÍTA. A pluralidade como concepto central que nutre estilos, técnicas e perspectivas é a idea da que emerxe Diversa, V Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea. A exposición achega a Santiago unha selección das propostas máis representativas da ilustración actual; explorando como as experiencias dos artistas converxen para dar forma a un discurso visual que dialoga cos grandes retos do noso tempo. A mostra permanecerá aberta ata o 30 de agosto na Sede Afundación (Rúa do Vilar), en horario de luns a sabado de 12 a 20:30 horas.
Exposición: ‘Tras a pegada das musas’ na Casa do Cabido
A mostra Tras a pegada das musas invita aos asistentes a realizar un percorrido expositivo polas obras da artista plástica Mareiras, que fala de oito mulleres artistas cunha creatividade poderosa e singular. Deste xeito, a artista rompe co discurso hexemónico, devolvendo a estas mulleres o lugar que merecen na historia, e que o relato canónico lles negou. O acceso á exposición é gratuíto, de martes a sábados, en horario de 10:00 a 21:00 horas.
A sala Numax proxecta o filme ‘Materialistas’
CINE. Esta tarde, ás 19:30 horas, a sala de cine Numax (Rúa de Concepción Arenal) proxecta a película Materialistas, con entradas a 4 euros. Lucy, unha casamenteira de moito éxito, observa como o seu negocio se derrumba coa aparición dun inesperado triángulo amoroso no que se ve envolta. Dous clientes que son irresistibles, pero incompatibles.
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- La singular conexión Santiago-Cochabamba de Rodrigo Paz, el sobrino ‘político’ de Beiras
- El tren más lujoso de España inicia y termina su recorrido en Santiago de Compostela: así son sus glamurosas habitaciones
- El CHUS es ya, con 356, el cuarto hospital público de España en artroplastias con Mako