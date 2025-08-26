Axenda cultural: Que facer hoxe, 26 de agosto, en Santiago?

Propostas para este martes en Compostela

O mago Papo actuará en Bonaval ás 18.00 horas

O mago Papo actuará en Bonaval ás 18.00 horas / Cedida

Santiago

Tardes de maxia e noites de cine co Festival C de Santiago

ACCESO LIBRE. Continúa a programación de actividade gratuítas do Festival C, que xa está na súa última semana. Esta tarde, ás 18:00 horas, o parque de Bonaval celebra un espectáculo de maxia a cargo do Mago Paco. Con xogos, participación e moito humor, este profesional da maxia sorprenderá tanto a pequenos como a maiores. Ademais, para rematar a tarde, realizarase unha sesión de cine ao aire libre, en colaboración con Numax. Ás 21:35 horas proxectarase Daguerrotipos na Rúa Concepción Arenal.

A mostra permanecerá aberta ata o 30 de agosto

A mostra permanecerá aberta ata o 30 de agosto / Cedida

Últimos días da mostra ‘Diversa’ na Sede Afundación

ENTRADA GRATUÍTA. A pluralidade como concepto central que nutre estilos, técnicas e perspectivas é a idea da que emerxe Diversa, V Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea. A exposición achega a Santiago unha selección das propostas máis representativas da ilustración actual; explorando como as experiencias dos artistas converxen para dar forma a un discurso visual que dialoga cos grandes retos do noso tempo. A mostra permanecerá aberta ata o 30 de agosto na Sede Afundación (Rúa do Vilar), en horario de luns a sabado de 12 a 20:30 horas.

Exposición 'Tras a pegada das musas'

Exposición 'Tras a pegada das musas' / Cedida

Exposición: ‘Tras a pegada das musas’ na Casa do Cabido

A mostra Tras a pegada das musas invita aos asistentes a realizar un percorrido expositivo polas obras da artista plástica Mareiras, que fala de oito mulleres artistas cunha creatividade poderosa e singular. Deste xeito, a artista rompe co discurso hexemónico, devolvendo a estas mulleres o lugar que merecen na historia, e que o relato canónico lles negou. O acceso á exposición é gratuíto, de martes a sábados, en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Fotograma de 'Materialistas', hoxe en Numax

Fotograma de 'Materialistas', hoxe en Numax / Cedida

A sala Numax proxecta o filme ‘Materialistas’

CINE. Esta tarde, ás 19:30 horas, a sala de cine Numax (Rúa de Concepción Arenal) proxecta a película Materialistas, con entradas a 4 euros. Lucy, unha casamenteira de moito éxito, observa como o seu negocio se derrumba coa aparición dun inesperado triángulo amoroso no que se ve envolta. Dous clientes que son irresistibles, pero incompatibles.

