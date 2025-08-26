Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
El Lingua Urbana Fest y el Wake Up! Festival tendrán lugar finalmente en el Multiusos Fonte do Sar los días viernes y sábado, respectivamente
Santiago despide agosto por todo lo alto con la celebración de dos nuevos eventos musicales: el Lingua Urbana Fest y el Wake Up! Festival.
Programados para este viernes 29 y el sábado 30 de agosto, respectivamente, ambos festivales tenían previsto celebrarse en la Cidade da Cultura.
Ante la previsión del mal tiempo, desde la organización de ambos eventos han anunciado un importante cambio de última hora con respecto a la ubicación pasando a celebrarse ambos en el Multiusos Fontes do Sar.
"A nova ubicación atópase a só 1 minuto en coche e 10 andando, polo que seguimos prácticamente no mesmo punto de encontro, cun espazo amplo e perfecto para gozar do festival sen preocupacións polo tempo", explican desde la organización del Lingua Urbana Fest en un comunicado emitido a través de redes sociales.
Estas son casi las mismas palabras que utilizan también los organizadores del Wake Up! Festival para anunciar el cambio de ubicación.
Ambos festivales mantienen el mismo line up e invitan a los asistentes a disfrutar. "El plan no cambia: mismo line up, misma energía y la misma fiesta que llevamos meses preparando (...) La lluvia puede modificar nuestro lugar de encuentro, pero nunca nuestras ganas de bailar", afirman desde el Wake Up!.
