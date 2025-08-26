Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años

El sector hotelero de Santiago cerró el mes de julio con la percepción de que no se habían cumplido del todo las expectativas, una sensación que ahora acaban de corroborar los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su estudio mensual de la coyuntura turística hotelera. Según la encuesta, los establecimientos compostelanos resgistraron el peor julio de los últimos cuatro años, con un 4,4 % menos de viajeros y una caída del 5,34 % en las pernotaciones con respecto al mismo mes de 2024.

En hoteles de la capital gallega se alojaron 96.707 personas, lo que supone no alcanzar las 100.000 por primera vez en un mes de julio desde 2021. La principal causa, según el INE, estaría en la caída de los viajeros españoles, que pasaron de 56.905 en 2024 a 52.041 este año, un 8,55 % menos. Los procedentes del extranjero, por su parte, subieron ligeramente, un 0,91 %. Esta tendencia se refleja también en las pernoctaciones, al caer un 10,74 % las registradas por visitantes de otros puntos de España y repuntar levemente, un 1,52 %, las de los foráneos.

La ocupación se mantuvo en la línea de los dos años anteriores, con un 72,07 %, pero un menor número de establecimientos operativos. Mientras que en julio de 2024 Compostela contaba con 174 hoteles abiertos, un año después la cantidad había descencido hasta los 160.

Un mes flojo

Tras conocer estas cifras, el portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, valora en conversación con este diario que «a min non me sorprende» y constata que «a baixada das pernoctacións hoteleiras no mes de xullo é unha constante que se vén repetindo nos últimos anos». Liñares analiza que «se colles a temporada alta, que vai de maio a outubro, o único mes que pica para abaixo de forma notable é xullo, os demais meses acaban en torno ao 90% de ocupación e en xullo queda no 70 e algo. É un fenómeno bastante estraño, pero a explicación, sen ningunha dúbida, é que é un mes vacacional, e o puro turismo vacacional non abonda para encher a planta hoteleira de Santiago».

Por lo tanto, Liñares resalta que «xullo a nivel hoteleiro é un pouco máis frouxo, xa o temos asumido». Para el portavoz de la Unión Hotelera sí que resulta «sorprendente» la caída del número de viajeros españoles, teniendo en cuenta que la tendencia dominante a elegir los destinos del norte como refugio climático, si bien esta estadística del INE no recoge el turismo que opta por otro tipo de alojamientos.

Pérdida de «brillo»

Aunque durante el primer semestre del año el INE apuntaba a que Santiago se consolida como el primer destino turístico de Galicia, la capital ha registrado otros datos preocupantes, como la caída continuada del número de plazas y vuelos operados en el aeropuerto de Lavacolla. Liñares considera que, más allá de los números de récord del Camino de Santiago, «é posible que Compostela teña perdido algo de brillo, algo de atractivo como cidade».

A menos de un mes de que se aplique la tasa turísitca, indica que el sector se mantiene «expectante» y recuerda que los hoteles reivindican medidas ante el «barullo excursionista, que é o que máis molesta e máis turismofobia xenera, pero a esa xente xustamente non se lle vai cobrar a taxa».

Preocupación por la tendencia detectada en agosto

A la espera de cerrar agosto y poder confirmar las cifras, Liñares avisa de que la tendencia que se detecta les hace temer otro mes a la baja. Así, matiza que no dispone de los números de todos los asociados a la Unión Hotelera, pero como gerente del Costa Vella considera que «vai ser case imposible que academos o 90 % de ocupación», algo que no había ocurrido en 26 años.

«Se se confirma esta baixada de agosto, xa deberiamos preocuparnos un pouco porque non estamos falando do 1 % ou o 2 %, que forma parte das dinámicas que poida haber nun destino. Un 5 % de baixada é moito», añade. En cuanto a las posibles causas, señala que «pode ser debido a circunstancias como os problemas dos transportes polos incendios e as cancelacións que houbo».

En esta línea, remarca que «isto amosa que o noso sector é bastante fráxil como xa amosou en tempos pasados. O turismo é un mercado moi competitivo a nivel nacional, a nivel internacional, e hai que estar aí, no momento en que baixas a garda seguramente vas para abaixo».

De cara a septiembre sí que cunde el optimismo en el sector, puesto que se trata de un mes con mayor actividad, más allá de las vacaciones y tradicionalmente con una alta ocupación hotelera.