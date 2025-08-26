Cuatro influencers venderán su ropa en un mercadillo de segunda mano en As Cancelas

¿Te imaginas un mercadillo de segunda mano con ropa de influencers? Esta es precisamente la premisa de la nueva acción que el centro comercial As Cancelas traerá a Santiago: el Fashion Market.

El evento tendrá lugar este viernes, 29 de agosto, en la planta 1 del centro comercial, de 12 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Todo aquel que se acerque podrá encontrar una gran variedad de artículos en tendencia, desde prendas básicas a complementos, pasando por piezas vintage e incluso moda infantil.

Una oportunidad perfecta para adquirir ropa y accesorios únicos a precios accesibles, mientras que al mismo tiempo se fomenta un consumo de moda más responsable y sostenible.

Precisamente este es el objetivo de esta acción que, enmarcada en el plan ASG del centro comercial compostelano, se propone fomentar la moda circular y promover hábitos de consumo más sostenible.

El armario de cuatro influencers

El mercadillo reunirá a tres conocidas influencers de la ciudad: Sonia Felpete (@thesisismess), Zoe García (@conzdezoe) y Aitara Pardo (@by_littlepony).

A ellas se suma como última incorporación Rocío Meiriño (@ro_meiry), conocida por subir contenido relacionado con la reforma low cost de su casa.

Según informan desde As Cancelas en un comunicado, todas ellas pondrán a la venta una selección de prendas de su propio armario, así como piezas especiales "que reflejan su estilo propio y su manera personal de entender la moda".

En el mercadillo también habrá ropa para los más pequeños de la casa, de la mano de @by_littlepony, que "llevará muchísima ropa de bebé e infantil, ideal para renovar el armario de los más pequeños con piezas únicas y a precios irresistibles".