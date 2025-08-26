Cuatro influencers venderán su ropa en un mercadillo de segunda mano en As Cancelas
El evento tendrá lugar este viernes, 29 de agosto, en la planta 1 del centro comercial, de 12 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas
¿Te imaginas un mercadillo de segunda mano con ropa de influencers? Esta es precisamente la premisa de la nueva acción que el centro comercial As Cancelas traerá a Santiago: el Fashion Market.
El evento tendrá lugar este viernes, 29 de agosto, en la planta 1 del centro comercial, de 12 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.
Todo aquel que se acerque podrá encontrar una gran variedad de artículos en tendencia, desde prendas básicas a complementos, pasando por piezas vintage e incluso moda infantil.
Una oportunidad perfecta para adquirir ropa y accesorios únicos a precios accesibles, mientras que al mismo tiempo se fomenta un consumo de moda más responsable y sostenible.
Precisamente este es el objetivo de esta acción que, enmarcada en el plan ASG del centro comercial compostelano, se propone fomentar la moda circular y promover hábitos de consumo más sostenible.
El armario de cuatro influencers
El mercadillo reunirá a tres conocidas influencers de la ciudad: Sonia Felpete (@thesisismess), Zoe García (@conzdezoe) y Aitara Pardo (@by_littlepony).
A ellas se suma como última incorporación Rocío Meiriño (@ro_meiry), conocida por subir contenido relacionado con la reforma low cost de su casa.
Según informan desde As Cancelas en un comunicado, todas ellas pondrán a la venta una selección de prendas de su propio armario, así como piezas especiales "que reflejan su estilo propio y su manera personal de entender la moda".
En el mercadillo también habrá ropa para los más pequeños de la casa, de la mano de @by_littlepony, que "llevará muchísima ropa de bebé e infantil, ideal para renovar el armario de los más pequeños con piezas únicas y a precios irresistibles".
