Pesar en Santiago por la muerte de Celia Fernández Granja, trabajadora jubilada del Concello

Hondo pesar ha causado este martes en la capital gallega el fallecimiento de Celia Fernández Granja a los 81 años de edad. Jubilada como trabajadora del Concello de Santiago, Celia era madre de dos hijos, Enrique y Javier Fink Fernández, propietarios de la empresa Fink Orfebres, uno de los más destacados talleres de la actual orfebrería compostelana, con presencia desde hace décadas en ferias internacionales. Además de sus dos hijos, deja tres nietos, Olivia, Violeta y Tiago Fink.

Su hijo Enrique Fink es, desde el año 2023, presidente del gremio de plateros y azabacheros, agrupados en la asociación de Ourives de Compostela.

Cruceiro de Sar

Natural del barrio de Sar, Celia era la mayor de cuatro hermanos. En el Cruceiro de Sar, en las inmediaciones de su lugar de nacimiento, residen sus tres hermanos, Juan, Engracia y Mercedes. Su inesperado fallecimiento ha causado una profunda consternación en familiares y amigos. Se trata de una familia muy apreciada en la capital gallega. Desde la asociación Ourives de Compostela han transmitido públicamente sus condolencias a la familia de su presidente.

El funeral, este miércoles

Celia Fernández Granja falleció en la mañana de este martes en el CHUS, donde permanecía ingresada desde hace unos días. El cádaver será velado en el Tanatorio Apóstol de Boisaca, en cuya capilla se celebrará el funeral de cuerpo presente mañana miércoles, a partir de las 17 horas, tras lo que se procederá a darle sepultura en el cementerio de Boisaca.