Pesar en Santiago por la muerte del psiquiatra Pablo Rubio Fabeiro

El fallecimiento del psiquiatra y neurofisiólogo Pablo Rubio Fabeiro a los 78 años de edad este martes ha causado un gran pesar en Santiago de Compostela. Rubio Fabeiro era muy conocido en la ciudad por su trayectoria profesional en el Hospital Clínico, donde ejerció su especialidad hasta el momento de su jubilación.

El psiquiatra era padre de tres hijos, también ligados al mundo de la medicina. Belén Rubio Viqueira, formada en la USC, es especialista en Oncología Médica de la Unidad Integral de Oncología del Hospital Universitario Quirón Madrid; Begoña Rubio Viqueira ejerce como forense en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), con sede en Santiago; y Pablo Rubio Viqueira se dedica a la odontología en Madrid. Además de sus tres hijos, deja cinco nietos, Ángela, Marta, Diego, Pablo y Blanca.

El funeral, este miércoles

El cuerpo de Pablo Rubio Fabeiro será velado en el Tanatorio Apóstol de Boisaca, en cuya capilla se celebrará el funeral de cuerpo presente mañana miércoles, a partir de las 18 horas, tras lo que se procederá a su incineración en la intimidad familiar.