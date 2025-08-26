Pionera línea de ayudas del Concello para servicios terapéuticos y alimentos sin gluten para menores

Con un presupuesto de 70.000 euros, el Concello de Santiago pone en marcha una "pionera" línea de ayudas para sufragar los gastos de servicios terapéuticos o de alimentos sin gluten en menores de edad.

Una iniciativa aprobada en xunta de goberno el lunes y que, según la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, pretende "colaborar coas familias con menores que necesitan recibir tratamentos relacionados con trastornos da aprendizaxe, da linguaxe ou da conducta; que precisan de estimulación temperá ou terapia ocupacional; que poden estar en proceso de avaliación dun TDH ou trastorno do espectro autista, ou mesmo que teñen altas capacidades intelectuais e requiren tamén por iso dun apoio específico".

Sistema público deficiente

En rueda de prensa junto a Javier Maroño, la también teniente de alcaldesa de Santiago incidió en que estas bolsas no deberían existir, puesto que "se o sistema público funcionará ben esta liña de axudas non sería necesaria, pero a realidade é que moitos destes servizos como logopedia, terapia ocupacional, ou atención psicolóxica, ou non se prestan desde o público ou faise de maneira insuficiente, de modo que as familias están obrigadas a asumir importantes gastos para garantir a atención necesaria”.

Remarcó la importancia de proporcionar a un menor la atención específica que necesita de forma temprana, puesto que "pode marcar o seu desenvolvemento persoal e mesmo condicionar a súa vida adulta, e por iso queremos garantir a igualdade de oportunidades e facilitar que as familias con menos recursos poidan acceder a tratamentos e terapias que non poden pagar sen axuda”.

De igual manera, se refirió a los casos de menores con celiaquía, cuyas familias deben afrontar los sobrecostes de los productos sin gluten, que "teñen que pagar ata un 750% máis por produtos sen glute como a pasta".

Cobertura de hasta el 90% del tratamiento

Esta primera convocatoria contempla que las ayudas cubran hasta un 90% de los tratamientos, con una cuantía máxima de 1.200 euros por menor, y se podrán presentar todas aquellas facturas relacionadas con estos gastos realizadas entre el 1 de enero y el 15 de octubre, de forma que dé tiempo a tramitarlo internamente en el Concello.

Los posibles beneficiarios deberán estar empadronados en Santiago y acreditar mediante un informe de profesional colegiado el tratamiento que precisan o la condición de persona celíaca. La renta máxima de la familia no podrá superar los 36.000 euros anuales.

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Un plazo sobre el que Javier Maroño incidió para recordar a los solicitantes que "pasados eses dez días, por desgraza, non se pode facer nada", y aseguró que "as persoas interesadas poden vir aos Servizos Sociais, onde lles axudaremos a cubrir e revisar as solicitudes".

E