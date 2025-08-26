Sorpresa en la Praza do Toural de Santiago: dos centollos aparecen en su fuente

¿Qué hacen dos centollos en la fuente de la Praza do Toural de Santiago? Esta es la gran incógnita que no han dejado de repetir vecinos y visitantes al descubrir a los dos crustáceos en dicha fuente compostelana.

Dos centollos aparecen en lafuente de la Praza do Toural de Santiago / Cedida

El sorpresivo hallazgo fue inmortalizado con las cámaras de los móviles de muchos de los testigos y pronto saltó a las redes sociales.

A falta de conocerse más información y, según el vídeo que un lector ha mandado a EL CORREO GALLEGO, los dos centollos están muertos, pues la fuente es de agua dulce. Así las cosas, la gran duda persiste, ¿cómo y por qué han llegado a la fuente?