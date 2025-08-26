Sorpresa en la Praza do Toural de Santiago: dos centollos aparecen en su fuente
A falta de conocerse más información y, según el vídeo que un lector ha mandado a EL CORREO GALLEGO, los dos centollos están muertos
Santiago
¿Qué hacen dos centollos en la fuente de la Praza do Toural de Santiago? Esta es la gran incógnita que no han dejado de repetir vecinos y visitantes al descubrir a los dos crustáceos en dicha fuente compostelana.
El sorpresivo hallazgo fue inmortalizado con las cámaras de los móviles de muchos de los testigos y pronto saltó a las redes sociales.
A falta de conocerse más información y, según el vídeo que un lector ha mandado a EL CORREO GALLEGO, los dos centollos están muertos, pues la fuente es de agua dulce. Así las cosas, la gran duda persiste, ¿cómo y por qué han llegado a la fuente?
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- La singular conexión Santiago-Cochabamba de Rodrigo Paz, el sobrino ‘político’ de Beiras