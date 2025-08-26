Os «talentos emerxentes» reúnense no Gaiás
A Fundación Cidade da Cultura inaugura a XV edición do programa ‘Encontro de Artistas Novos’, un proxecto que reúne a 40 novos creadores que terán a oportunidade de compartir os seus traballos e intercambiar opinións e experiencias con outros profesionais do sector, emerxentes e consolidados
Daniel Rey
«Un gran foro aberto ás novas tendencias da vangarda artística», así se refería o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, á nova edición do programa Encontro de Artistas Novos (EAN).
A XV edición desta iniciativa, impulsada pola Xunta, celebrou onte no Parque da Balea (Cidade da Cultura) o seu evento de inauguración. López Campos recibiu os 40 creadores e creadoras que participan no programa de encontros deste ano; un consolidado foro da arte contemporánea na que presentarán os seus traballos e terán a oportunidade de intercambiar coñecementos e experiencias con outras figuras emerxentes, pero tamén con artistas consolidados.
A creatividade como motor de cambio
Rafael Doctor, coordinador do programa, recordou que, dende os seus inicios no ano 2011, pasaron máis de 800 artistas polo Gaiás, figuras que alcazaron un recoñecemento destacado no panorama galego e nacional: «O esencial desta experiencia é a convivencia, non só a obra que se vai expoñer. Trátase dun proceso de aprendizaxe e intercambio de saberes, no cal podedes compartir os vosos coñecementos e inquedanzas con outros artistas». O coordinador destacou que, pese á breve duración do programa, «son días moi intensos, ides estar esgotados ao final do día». Con todo, precisou que ese cansanzo vailles permitir ter a mente aberta no momento de escoitar e comentar o traballo do resto de artistas, fortalecendo así esta idea de «proxecto vivo» que expuxo o inicio da intervención.
Así mesmo, Doctor tamén agradeceu o apoio do Banco Sabadell, incidindo en que se trata dunha axuda moi valiosa, a cal «permite fomentar o diálogo; os galegos invitan aos de fóra para traballar xuntos. Os lazos que se crean entre as persoas de Galicia e as de fóra son algo especial, incluso único».
Fernando Vieiro, representante da Fundación Banco Sabadell, respaldou as palabras de Doctor, e subliñou que apoiar este proxecto era moito máis que respaldar un encontro: «Significa apostar pola creatividade como motor de cambio, polo talento novo como aposta de futuro, e polo intercambio de ideas como ferramenta de crecemento colectivo». Concluía agradecendo o labor realizado pola Fundación Cidade da Cultura, que logrou crear un ano máis «unha plataforma de visibilidade e encontro para aqueles que crean arte como forma de expresión e compromiso; proxectos que xeran un impacto real na sociedade».
Compartir entre artistas
A XV edición do programa EAN abre a porta a novos espazos e propostas creativas, permitindo aos novos talentos participantes exhibir as súas obras nas zonas verdes e espazos exteriores ao carón do Museo Gaiás -as anteriores convocatorias restrinxían as zonas de exposición ás Torres Hejduk-.
A artista plástica, Isa Bermúdez, coñeceu a iniciativa por recomendación dunha amiga, e comentou que espera poder «nutrirse» doutros proxectos: «Creo que é unha oportunidade moi enriquecedora, especialmente para ver outras perspectivas que quizais non atoparía no meu pobo».
Ademais, a fotógrafa Sofía Dagá, fixo fincapé na natureza colectiva da experiencia, e afirmou que «o bonito vai ser convivir; falar e compartir. Penso que vai ser unha aprendizaxe constante do traballo do resto de artistas».
A creadora Teresa Larios, contou que coñeceu o programa a través «da miña compañeira e amiga Sergio Marey», quen regresa a EAN tras participar no encontro en 2020 como figura emerxente. «O que máis ilusión me fai e escoitar a Sergio, porque se trata dunha artista moi importante, é un orgullo poder escoitala». De igual xeito, Marey explicou que para ela é un momento especial: «Foi un proxecto que cambiou moito a miña vida. Ademais, gústame moito vir porque é xenial poder descubrir a outros artistas cos que quizais poida colaborar no futuro».
A comisaria e xestora cultural Sara Donoso, precisou que EAN é un dos poucos espazos de encontro a nivel intensivo en Galicia, e defendeu que «posibilita coñecer realmente as persoas e os proxectos». Donoso sostén que tanto persoas como institucións deben velar por preservar e protexer o proxecto, para que «haxa máis edicións ou, incluso, se amplíe».
Aprender dialogando
Así, comeza o XV Encontro de Artistas Novos, un intensivo programa de catro días que convidará os participantes a un roteiro de conferencias da man de cinco artistas consolidados. A artista plástica Ana de Alvear inauguraba o escenario dos relatorios, o cal compartiu coa pintora Juana González, e coa creadora visual Jana Leo. Completan os nomes desta edición o muralista galego Yoseba MP, e a luguesa Sergio Marey.
López Campos pechou o evento animando os novos talentos a desfrutar destas xornadas, de intercambiar experiencias e, sobre todo, «que isto sirva como un paso máis na proxección das vosas carreiras». «Sei que non é sinxelo sobrevivir neste ecosistema cultural, pero é moi importante que continuedes loitando e soñando polo que credes. Este é un espazo que vos permitirá crecer e madurar, tanto na parte artística como profesional», concluía o conselleiro.
