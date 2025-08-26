La Xunta espera que la reunión con Raxoi sobre la declaración de zona tensionada sea "productiva"

A pocos días de la reunión entre la Xunta de Galicia y el Concello de Santiago sobre la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, ambos gobiernos manifiestan sus expectativas sobre este encuentro. Si ayer era la alcaldesa Goretti Sanmartín quien expresaba su voluntad de "chegar a un acordo", este martes se ha pronunciado en un acto en Ames la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que en declaraciones recogidas por Efe ha declarado que espera que la reunión, prevista para el 1 de septiembre, sea "productiva".

A principios de agosto el Gobierno autonómico dio por "desistida" la solicitud presentada por Raxoi para aplicar esta medida, que permitiría poner tope a los precios del alquiler en determinadas circunstancias. La Xunta consideró que no se había respondido de la manera adecuada a un requerimiento para exigir más documentación que fundamentase la propuesta compostelana. Días después se acordó la celebración de la reunión, que será "exclusivamente técnica", según Allegue, y consistirá en tratar qué aspectos deben ser aclarados y documentados para dar luz verde a la declaración.

Sanmartín, por su parte, expresó el lunes el ánimo dialogante con el que el Ejecutivo local acudirá al encuentro, insistiendo al mismo tiempo en que "entendemos que por parte do Concello cumprimos coas características e criterios para sermos mercado residencial tensionado".

Accesos al CHUS

Allegue también se pronunció sobre las obras para mejorar los accesos al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), para las que se han recibido cuatro ofertas. La conselleira ha indicado que cuenta con que la contratación pueda hacerse antes del final del presente año y con que este proceso pueda servir también para construir un nuevo aparcamiento si se confirma la "viabilidad urbanística" del mismo "desde el punto de vista municipal".