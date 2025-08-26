Zona tensionada: Raxoi confía en «chegar a acordo» coa Xunta
A xuntanza entre Concello, que interpuxo un recurso á negativa da declaración, e Goberno autonómico terá lugar o 1 de setembro
O vindeiro luns, 1 de setembro, Concello de Santiago e Xunta de Galicia teñen unha cita para tratar a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Trátase dunha «xuntanza técnica» entre a Concellería de Urbanismo e o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), a solicitude do Pazo de Raxoi segundo comunicaba hai uns días a concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao.
A esta próxima xuntanza en San Caetano facía referencia a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, durante a súa comparecencia de prensa para dar conta dos acordos adoptados en xunta de goberno. Unha vez máis, a rexedora de Compostela quixo deixar patente o ánimo dialogante do seu goberno, mais tamén a certeza do mesmo en que o expediente presentado á Xunta xustifica a declaración da capital galega como zona tensionada.
«Achegámonos a esa xuntanza con intención e vontade de poder chegar a un acordo», asegurou Sanmartín porque «entendemos que por parte do Concello cumprimos coas características e criterios para sermos mercado residencial tensionado».
Así e todo, a finais do mes de xullo o Goberno autonómico rexeitou o expediente presentado anotando cuestións coma a consideración de grandes posuidores que contempla o Concello no seu estudo, polo que a rexedora matizou que asistirán a San Caetano para «explicar e escoitar tamén todo o que nos teña que dicir a Xunta a respecto do informe que presentamos».
Sanmartín fixo referencia a que o Goberno local levará a esa xuntanza técnica «a elaboración do recurso para poder facilitar que se nos diga que podemos continuar coa tramitación dun expediente, que entendemos que ten razóns fundadas para que finalmente sexa aprobada esta declaración». Falaba a alcaldesa dun recurso de reposición presentado a primeiros de agosto por parte do Concello, na procura de que se tivese en conta a solicitude rexeitada en xullo e se puidese continuar coa tramitación da mesma.
Un primeiro ‘Non’
Dende a chegada ao Goberno local, o Executivo de Goretti Sanmartín afirmou a súa intención de solicitar ante a Administración autonómica a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, unha medida contemplada na Lei de Vivenda estatal que permite regular os prezos do alugueiro.
O primeiro atranco co que topou o equipo de Sanmartín fronte á Xunta de Galicia foi que esta última esixiu a presentación dun informe que respaldase e xustificase esta solicitude. Un estudo que dende o departamento de Urbanismo, que lidera o edil Iago Lestegás, se presentou esta primavera, elaborado coa colaboración da Universidade da Coruña e ao que o IGVS respondía negativamente a finais do mes de xullo.
Ante a contestación do Executivo galego, o edil Lestegás era contundente, asegurando: «Se a análise da situación de tensionamento do mercado residencial se reducise a unha mera recompilación de datos estatísticos oficiais, a que era a administración competente para declarar era o IGVS, podería declarala facilmente sen a participación deste Concello».
Defendía Lestegás sobre o contido deste estudo sobre o que se falará no encontro do vindeiro luns que «a diagnose inclúe unha exhaustiva fundamentación metodolóxica en datos estatísticos procedentes de fontes oficiais e non oficiais e é, precisamente, esta análise conxunta, integrada e comparada unha das súas fortalezas».
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- La singular conexión Santiago-Cochabamba de Rodrigo Paz, el sobrino ‘político’ de Beiras
- El tren más lujoso de España inicia y termina su recorrido en Santiago de Compostela: así son sus glamurosas habitaciones