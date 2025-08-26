O PP de Santiago solicita ao Concello «información clara» sobre zonas ORA

O concelleiro popular, Adrián Villa, criticou a «improvisación dos nacionalistas»

Adrián Villa, concelleiro do PP de Santiago

Adrián Villa, concelleiro do PP de Santiago / Cedida

Redacción

Santiago

O concellleiro do Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, solicitoulle ao goberno encabezado pola alcaldesa Goretti Sanmartín, que tome «unha decisión definitiva» e de «información clara respecto ás zonas ORA» ao sinalar que é unha cuestión que o seu partido puxo «enriba da mesa» en marzo de 2025, «ante as diferentes queixas por parte da veciñanza».

Segundo expresou Villa, naquel tempo o PP denunciou que «os composteláns xa non saben cando, canto tempo, nin onde poden aparcar o seu coche», en referencia aos novos espazos de implantación da zona verde e zona azul na cidade, como en Xoán XXIII ou Santa Marta. «Neste último caso, a decisión do BNG (Bloque Nacionalista Galego) foi de suprimila os sábados pola mañá, sendo operativa tan só de luns a venres en horario de mañá e tarde», subliñou Villa, que criticou a «improvisación dos nacionalistas».

«Respecto a Xoán XXIII, logo da creación de prazas en batería, en exclusiva para residentes, o goberno nacionalista recibiu diversas críticas, posto que, quitando a noite, estas prazas estaban baleiras, privando deses aparcamentos os usuarios en xeral e, en particular, os pais e nais dos colexios San Jorge e López Ferreiro», dixo e pediu que se habilite «unha combinación de zona ORA diurna e de residentes polas noites»

Para o edil, «estas decisións non son coherentes» e recalcou que en Santa Marta, «de luns a venres polas tardes, as prazas están practicamente baleiras», solicitando «a súa liberación co fin de que a veciñanza que non conta con garaxe poida estacionar sen contribuír a unha recadación abusiva».

