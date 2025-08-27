Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 27 de agosto, en Santiago?
Circo en el parque de Galeras, esta mañana dentro del Festival C
El Festival C recala esta mañana en el parque de Galeras, donde entre las 11:30 y las 13:30 horas el proyecto docente de Circonove ofrecerá a los participantes diferentes técnicas circenses para que puedan adentrarse en el mundo del nuevo circo. La participación es gratis, si bien las plazas ya están agotadas.
Ya por la noche, la rúa Concepción Arenal se convertirá en una sala de cine con la proyección, a partir de las 21:45 horas de la película Haz lo que debas, de Spike Lee. Entrada libre hasta completar las sillas.
Varias generaciones de artistas gallegos en la José Lorenzo
La galería compostelana acoge hasta el 1 de septiembre la exposición Xentes, a través de la que se pueden ver obras de varias generaciones de artistas gallegos, desde el arte comprometido de Castelao al legado humanista e innovador de Isaac Díaz Pardo, entre otros, pasando por el empuje rupturista de los creadores de los ochenta y las propuestas de los principales representantes de la vanguardia gallega. Se puede visitar en horario de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas.
Recorrido por las distintas etapas artísticas de Eugenio Granell
Granell cumpre 30 anos, expuesta en la fundación que lleva el nombre del artista en el Pazo de Bendaña hasta el 31 de mayo del próximo año, permite al visitante realizar un recorrido por las diferentes etapas artísticas y vitales de Eugenio Granell, así como su vinculación con Galicia como referente en numerosas producciones, y con una mención especial a la obra de su hermano Mario Granell. Se puede visitar en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, de martes a sábado.
Repaso por el fanzine libertario desde 1976
Organizada por la Confederación Nacional del Trabajo de Compostela, la Ánxel Casal acoge hasta este viernes la muestra TintA: unha historia do fanzine libertario de 1976 á actualidade, en la que se expone una selección de fanzines de este período de tiempo. Se puede visitar en el horario de apertura de la biblioteca, de 08:30 a 14:30 horas.
