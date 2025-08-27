Agotados os abonos para o festival WOS en Santiago: só hai entradas por día
O público pode adquirir os billetes para asistir a calquera das catro xornadas dunha programación que arranca o 11 de setembro
O festival WOS, que regresará do 11 ao 14 de setembro a Santiago despois dun ano de ausencia, vén de activar a venda de entradas de día para a súa oitava edición, logo de esgotar os dous tipos de abonos dispoñibles para asistir á celebración do evento.
Así, dende onte, o público pode adquirir tanto na plataforma dice.fm coma en Ataquilla.com os billetes individuais para asistir a calquera dos catro días de programación. Ademais, tanto o venres 12 coma o sábado 13 contarán con entradas exclusivas para acceder, a partir das 22:00 horas, ás sesións da programación musical nocturna que terán lugar na Sala Capitol e nas naves da Fundación Laboral da Construcción, antiga curtidoría que se estreou coma sede do WOS no 2023 e que volverá transformar o espazo nunha pista de baile, a partir das 22:00 h.
Así, pódense adquirir ata seis tipos de entradas diferentes para asistir aos directos e performance dos case trinta artistas internacionais e nacionais que pasarán por Santiago en setembro.
Concerto inaugural
O xoves 11 o concerto inaugural virá da man da galega Carme López, cantareira, música e profesora na Universidade de Santiago, e do dúo catalán Tarta Relena, que presentará por primeira vez en Galicia o seu novo álbum, És Pregunta.
Para o venres 12, o público poderá mercar unha entrada de día (que inclúe todos os concertos da xornada) ou de noite (que inclúe os específicos da Sala Capitol, na que haberá 4 premiers en España dos novos shows de Carrier, Los Thuthanaka -na súa estrea europea-, Purelink e Rainy Miller). De cara ao día seguinte, o sábado 13, os asistentes terán a opción de escoller entre unha entrada completa ou só de acceso nocturno ás naves da Fundación Laboral (na que actuarán aya & MFO, Batu, Beatrice Dillon, CCL, KAVARI, Klein, Lord Spikeheart, Nazar, Objekt e Simo Cell).
Finalmente, o WOS Festival x SON Estrella Galicia despedirase ata a súa nova edición o domingo 14 co concerto de clausura, cuxa entrada inclúe o acceso aos directos de Grand River & Abul Mogard e de Masayoshi Fujita.
O WOS Festival é o evento referente no ámbito da música electrónica e de vangarda a nivel estatal. Recoñecido como Mellor Festival Indoor de Europa 2018 nos European Festival Awards, e que nos Iberian Festival Awards obtivo o título de Mellor Promoción Turistica 2018 e Mellor Festival Indoor Nacional 2023, conta co patrocinio principal de SON Estrella Galicia e co apoio institucional da Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia -no marco de Concertos do Xacobeo-, Deputación da Coruña, Concello de Santiago de Compostela, Goberno de España a través da INAEM e Acción Cultural Española (AC/E) a través do seu Programa para a Internacionalización da Cultura Española (PICE); ademais de Gadis e Fundación Japón, Madrid.
