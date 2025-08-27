Cortes de tráfico por obras en media ducia de rúas de Compostela

As restricións á circulación rodada comezan hoxe na maioría dos viais. Algunhas durarán varias semanas

Santiago

O Concello de Santiago anunciou cortes de tráfico en media ducia de rúas da cidade debido á execución de diferentes obras. No marco dos traballos de reurbanización da rúa de Amor Ruibal, a rúa do Escultro Camilo Otero vai quedar cortada dende as 8:00 horas de hoxe ata as 18.00h do venres 29 de agosto, momento no que abrirá á circulación.

Na xornada de hoxe van comezar tamén as obras de canalización da rede eléctrica na rúa de Touro e na travesa dos Basquiños. Estes traballos realizaranse na calzada, ocupando un dos carrís, polo que o paso da circulación se fará de forma alternativa, controlada por semáforos de obra. As actuacións nestes dous viais teñen unha duración aproximada de 3 semanas.

O acondicionamento do firme de chapacuña que se están levando a cabo en varias rúas da cidade, producirán ademais varias restricións á circulación nos vindeiros días. Así, na Calzada do Carme de Abaixo, desde as 8:00 horas de hoxe ata a mesma hora do venres 29, o corte afecta ao tramo dende a entrada por Poza de Bar ata a unión das rúas das Oblatas e Carme de Abaixo.

Na rúa dos Castiñeiros, as alteracións produciranse entre o mércores e o xoves. Os traballos afectarán á metada de arriba da rúa, polo que a circulación deberá entrar e saír polas rúas de Morón e Pelamios. Despois, o luns 1 e martes 2 de setembro, as obras executaranse na parte baixa da rúa, e a circulación será pola avenida de Xoán XXIII.

Por último, Raxoi informa de que a rúa das Hortas estará cortada dende o 1 ata o 15 de setembro. A circulación será pola rúa Trindade e rúa das Carretas. Os cambios no transporte urbano que isto ocasiona poden consultarse na web e na aplicación de Tussa.

