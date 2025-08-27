Cortes de tráfico por obras en media ducia de rúas de Compostela
As restricións á circulación rodada comezan hoxe na maioría dos viais. Algunhas durarán varias semanas
Redacción
O Concello de Santiago anunciou cortes de tráfico en media ducia de rúas da cidade debido á execución de diferentes obras. No marco dos traballos de reurbanización da rúa de Amor Ruibal, a rúa do Escultro Camilo Otero vai quedar cortada dende as 8:00 horas de hoxe ata as 18.00h do venres 29 de agosto, momento no que abrirá á circulación.
Na xornada de hoxe van comezar tamén as obras de canalización da rede eléctrica na rúa de Touro e na travesa dos Basquiños. Estes traballos realizaranse na calzada, ocupando un dos carrís, polo que o paso da circulación se fará de forma alternativa, controlada por semáforos de obra. As actuacións nestes dous viais teñen unha duración aproximada de 3 semanas.
O acondicionamento do firme de chapacuña que se están levando a cabo en varias rúas da cidade, producirán ademais varias restricións á circulación nos vindeiros días. Así, na Calzada do Carme de Abaixo, desde as 8:00 horas de hoxe ata a mesma hora do venres 29, o corte afecta ao tramo dende a entrada por Poza de Bar ata a unión das rúas das Oblatas e Carme de Abaixo.
Na rúa dos Castiñeiros, as alteracións produciranse entre o mércores e o xoves. Os traballos afectarán á metada de arriba da rúa, polo que a circulación deberá entrar e saír polas rúas de Morón e Pelamios. Despois, o luns 1 e martes 2 de setembro, as obras executaranse na parte baixa da rúa, e a circulación será pola avenida de Xoán XXIII.
Por último, Raxoi informa de que a rúa das Hortas estará cortada dende o 1 ata o 15 de setembro. A circulación será pola rúa Trindade e rúa das Carretas. Os cambios no transporte urbano que isto ocasiona poden consultarse na web e na aplicación de Tussa.
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Descubren a dos vecinos de Santiago preparando una barbacoa en plena alerta máxima por riesgo de incendio
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol