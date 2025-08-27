Santiago

Cuatro de cada diez euros gestionados por la Archidiócesis de Santiago son donativos de los fieles

La Iglesia compostelana dedicó a sus actividades 29,09 millones de euros en 2024, un 6,67 % más que en el ejercicio anterior

Sede de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, en la Praza da Inmaculada

Sede de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, en la Praza da Inmaculada / Antonio Hernández

La Archidiócesis de Santiago acaba de hacer públicas sus cuentas del año 2024, en el que gestionó 29,09 millones de euros, un 6,67 % más que en el ejercicio anterior. El motor principal siguen siendo las aportaciones de los fieles: donativos, legados y colectas que, en su conjunto, representan cuatro de cada diez euros de los ingresos diocesanos, un 38 %. 

A ello se suma la comunión con otras diócesis de España a través de la Asignación Tributaria, a través de la casilla que figura en la declaración de la Renta para destinar el 0,7% de la cuota de los contribuyentes a la Iglesia, sin coste añadido ni merma de devoluciones. "Gracias a este sistema, el Fondo Común Interdiocesano redistribuye recursos que permiten a la Iglesia compostelana sostener su misión pastoral y asistencial, además de cuidar del vasto patrimonio histórico que custodia", señala la Archidiócesis.

Destino de los recursos

De los 29,09 millones de euros totales, más de 20,7 millones se destinaron a empleos ordinarios. Entre ellos, 4,89 millones fueron invertidos en actividades pastorales y asistenciales con 1,05 millones dirigidos directamente a obras asistenciales y otro millón a sostener a la Iglesia universal. Otros 5,94 millones se dedicaron a los salarios y prestaciones sociales de los sacerdotes, mientras 2,43 millones respaldaron al personal laico, "colaboradores imprescindibles en cada parroquia", destacan. La formación recibió 408.000 euros para el Seminario Mayor, el Menor y otros centros de estudios.

Por otro lado, el patrimonio también se llevó una parte importante de los recursos, con 7,05 millones invertidos en la conservación de templos y el mantenimiento ordinario de espacios de oración. A ello se añadieron 3,14 millones para programas de rehabilitación y 2,23 millones para iniciativas extraordinarias.

Devolución a la sociedad

La Archidiócesis remarca que por cada euro recibido de la Asignación Tributaria o de aportaciones públicas, la Archidiócesis devuelve a la sociedad 1,52 euros en forma de atención pastoral, asistencia, patrimonio y cultura. "Un efecto multiplicador que convierte la ayuda en vida compartida", afirman.

En comparación con el año 2023, se destinó un 53% de los recursos a actividades pastorales y asistenciales, conservación, rehabilitación y formación, porcentaje prácticamente idéntico al de 2024. Y con un detalle significativo: la inversión en labores asistenciales creció casi un 6% respecto a 2022, "signo de una Iglesia que escucha las heridas de su tiempo", subraya la Archidiócesis.

