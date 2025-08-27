El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Santiago

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Santiago de Compostela 350.000 euros, en diez cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este martes, día 26 de agosto.

Según informa la organización, ha sido Erundina Boullón Pena quien ha vendido los boletos premiados en su quiosco ubicado en la Praza de Vigo, número 1. Boullón ya repartió 70.000 euros en Compostela en 2019, en dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno, cuando trabajaba en el punto de venta situado en la Praza de Galicia.

La ONCE recuerda que en este sorteo pone en juego 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número agraciado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número agraciado.