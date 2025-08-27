La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago

Es prácticamente imposible encontrar un fin de semana libre de fiestas durante el verano en Galicia. Así, y durante la temporada estival, la comunidad gallega se llena de celebraciones de todo tipo.

Desde las gastronómicas, a las romerías, pasando por festividades populares o las que giran en torno a eventos culturales e históricos. En este último grupo se engloba la fiesta perfecta para despedir el verano por todo lo alto.

Celebrada en uno de los pueblos más bonitos de Galicia, Ribadavia, este fin de semana tiene lugar la que está considerada como una de las fiestas medievales más importantes de Galicia: la Festa da Istoria, así, sin h.

Durante todo el finde, la villa viaja al pasado recreando la vida, oficios, costumbres, religiones y culturas de la Ribadavia medieval. Es tal su relevancia, que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1997.

Desfile en una edición anterior de la Festa da Istoria / ALAN PEREZ

Programación Festa da Istoria 2025

Recreaciones históricas, música, espectáculos y gastronomía se sucederán entre los próximos 29, 30 y 31 de agosto.

En la Festa da Istoria, en la que todo el mundo va o debe ir vestido y caracterizado de época, es imprescindible que los visitantes se acerquen al Banco de la Alhóndiga para cambiar los euros por la moneda medieval de la fiesta: los maravedíes.

Entre los puntos fuertes de esta celebración está la boda judía, las demostraciones de oficios tradicionales, el torneo y la cena medieval, el desfile, el ajedrez viviente o el mercado.

Si bien el pistoletazo de salida tiene lugar este viernes, 29 de agosto, jornada en la que destacan los fuegos, los actos principales son al día siguiente, sábado 30.

Como ya es habitual, el Gran Desfile de la Istoria (11.00 horas) será el encargado de abrir el día grande de las fiestas, seguido de la lectura del pregón y del nombramiento de los Notables de la Istoria.

Desde las 12.00 horas las puertas del Castillo de los Sarmiento se abren en donde tendrán lugar animaciones, tiro con arco, teatro, cetrería y oficios de la época. Será imprescindible ir vestido con trajes medievales para poder acceder al recinto.

El baile de las Doñas, el ajedrez viviente, el duelo o la recreación de la boda judía tendrán lugar durante las próximas horas.

Otros puntos destacados serán los Tabaleiros de la Istoria (17.30 horas), la carrera de cubas (18.30 horas) y la actuación de Tanto nos Ten, desde las 23.00 horas en la Plaza de San Martiño que pondrá el broche musical final a la jornada.

Ya el domingo 31 de agosto, el mercado artesanal estará abierto de 12 a 22.00 horas en las calles y plazas del centro histórico de Ribadavia.