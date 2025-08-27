Santiago

O PP culpa o goberno municipal dos problemas coa rede de auga nos Pexigos

Adrián Villa di que non houbo respostas ante os reiterados cortes en marzo

O edil do PP de Santiago, Adrián Villa

O edil do PP de Santiago, Adrián Villa / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O concelleiro do PP de Santiago, Adrián Villa, responsabiliza o goberno municipal dos problemas de subministro de auga na zona dos Pexigos, concretamente na rúa do Pisón, onde a pasada semana «chegáronse a producir ata dous cortes de auga na mesma xornada».

Os populares, que visitaron esta rúa o pasado mes de marzo ante os reiterados cortes de auga que se rexistraban, denunciaron nos medios e, posteriormente no Pleno municipal, a situación que estaba a vivir a veciñanza deste núcleo da améndoa do casco histórico. Os propios veciños e veciñas interviñeran en dita sesión plenaria para solicitar medidas urxentes.

Desde o PP rexeitan o «pasotismo» por parte do goberno local xa que «sendo conscientes do problema, seis meses despois non levaron a cabo ningún tipo de actuación, co fin de que estas avarías non se volvesen a producir».

Para Adrián Villa, tal e como xa denunciara, «non é de recibo que, en pleno século XXI e no centro de Santiago, nos atopemos problemas deste calibre, que veciñas e veciños, día si e día tamén, sufran continuos cortes de auga motivados pola rotura de tubarías».

O edil popular lembrou que «a veciñanza se puxo en contacto numerosas veces co goberno local para que atopase unha solución, pero os nacionalistas o único que fan son pequenos arranxos, que non son solución de nada, posto que un día tapan un burato nun sitio e ao día seguinte, senón no mesmo día, volve a romper uns metros máis alá».

Villa destacou, unha vez máis, que «xa é hora de que o goberno nacionalista poña fin a unha situación caótica e incomprensible para a capital de Galicia, sobre todo porque esta desfeita está a afectar a unha veciñanza que paga os seus impostos e o recibo da auga como outros e non pode facer as tarefas máis esenciais dentro das súa vivendas, co prexuízo que isto lles supón».

Noticias relacionadas y más

Por último, o concelleiro popular lembrou que nos máis de dous anos de mandato «os santiagueses seguen sen saber nada do novo contrato para a xestión do servizo municipal da auga, que debe de estar enredado nunha espiral de estudos e, mentres, os principais prexudicados son os propios cidadáns».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents