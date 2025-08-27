Santiago
O PP culpa o goberno municipal dos problemas coa rede de auga nos Pexigos
Adrián Villa di que non houbo respostas ante os reiterados cortes en marzo
O concelleiro do PP de Santiago, Adrián Villa, responsabiliza o goberno municipal dos problemas de subministro de auga na zona dos Pexigos, concretamente na rúa do Pisón, onde a pasada semana «chegáronse a producir ata dous cortes de auga na mesma xornada».
Os populares, que visitaron esta rúa o pasado mes de marzo ante os reiterados cortes de auga que se rexistraban, denunciaron nos medios e, posteriormente no Pleno municipal, a situación que estaba a vivir a veciñanza deste núcleo da améndoa do casco histórico. Os propios veciños e veciñas interviñeran en dita sesión plenaria para solicitar medidas urxentes.
Desde o PP rexeitan o «pasotismo» por parte do goberno local xa que «sendo conscientes do problema, seis meses despois non levaron a cabo ningún tipo de actuación, co fin de que estas avarías non se volvesen a producir».
Para Adrián Villa, tal e como xa denunciara, «non é de recibo que, en pleno século XXI e no centro de Santiago, nos atopemos problemas deste calibre, que veciñas e veciños, día si e día tamén, sufran continuos cortes de auga motivados pola rotura de tubarías».
O edil popular lembrou que «a veciñanza se puxo en contacto numerosas veces co goberno local para que atopase unha solución, pero os nacionalistas o único que fan son pequenos arranxos, que non son solución de nada, posto que un día tapan un burato nun sitio e ao día seguinte, senón no mesmo día, volve a romper uns metros máis alá».
Villa destacou, unha vez máis, que «xa é hora de que o goberno nacionalista poña fin a unha situación caótica e incomprensible para a capital de Galicia, sobre todo porque esta desfeita está a afectar a unha veciñanza que paga os seus impostos e o recibo da auga como outros e non pode facer as tarefas máis esenciais dentro das súa vivendas, co prexuízo que isto lles supón».
Por último, o concelleiro popular lembrou que nos máis de dous anos de mandato «os santiagueses seguen sen saber nada do novo contrato para a xestión do servizo municipal da auga, que debe de estar enredado nunha espiral de estudos e, mentres, os principais prexudicados son os propios cidadáns».
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- La singular conexión Santiago-Cochabamba de Rodrigo Paz, el sobrino ‘político’ de Beiras