Preocupación en las ANPAS de Compostela: ¿falta profesorado de apoyo?

De cara al inicio del curso 2025-2026 que arranca en menos de dos semanas, las familias compostelanas mantienen una serie de preocupaciones que ya manifestaban durante el pasado. Se trata de las ratios alumno/aula y de la cifra de profesorado de apoyo.

«Hai que ver como van quedar as ratios nas distintas aulas dos colexios de Santiago porque, a pesar de que houbo un acordo entre sindicatos e a Consellería para unha redución progresiva, logo houbo unha instrución de Educación de que podería haber excepcións e que se podería prescindir da diminución de ratios, que solo afecta a Infantil», explica en conversación con EL CORREO GALLEGO Esther Martínez, presidenta de la Federación de Anpas (Fanpa) Compostela .

Sobre la dotación de profesorado, Martínez asegura que el curso pasado hubo complicaciones «porque había unha gran demanda por parte dos centros e da comunidade educativa de contar con máis profesorado, especialmente de orientadores/as, profesorado de audición e linguaxe e PT (Pedagoxía Terapéutica)». Por ello, en septiembre tendrán que ver si se va a cubrir la atención a la diversidad del alumnado, una de las principales preocupaciones de Fanpa Compostela y las familias. «O alumnado é cada vez máis diverso, algúns sofren unha discapacidade, outros dificultades de aprendizaxe e algúns incorpóranse tarde, e tamén crece o número de estranxeiros, tanto en Infantil e Primaria como Secundaria, polo que fan falta especialistas para unha atención más individualizada», especifica.

Otro de los objetivos para las Anpas de Compostela es que se avance en el nuevo modelo de comedor que el Concello se comprometió a poner en marcha en el curso 2026-2027, que consiste en una cocina central externa a los centros educativos. «Por agora sabemos que están traballando no modelo, pero agardamos ter máis información co inicio do curso», dice.

Paralelamente, en septiembre va a comenzar a funcionar el comedor escolar en las tres escuelas unitarias del rural –la de la parroquia de Marrozos, la de O Eixo y la de Laraño–, a raíz de un convenio que el Concello asignó con Fanpa Compostela, que será la encargada de gestionar el servicio. «Están realizándose a bo ritmo as obras pertinentes nas tres escolas para que as dependencias se adapten a un servizo de comedor, e logo dotaranse de mobiliario que vai a poñer a consellería para que comecen a funcionar o día 8», manifiesta, lo que para Esther Martínez es «un avance que a rapazada destes espazos conte cos mesmos servizos que o resto de alumnado do Concello», con la intención de que a posteriori se beneficien de esa cocina central.

En referencia a las obras previstas de cara al nuevo curso, como la ya anunciada en el CEIP López Ferreiro, en donde se realizarán actuaciones de cubrición de acceso, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética, Esther Martínez apunta a demandas habituales de las familias como la renovación de cuartos de baño en Roxos o Monte dos Postes, «se ben é un problema común a varios centros, ao ser a gran maioría colexios vellos». En el Pío XII solicitan una rampa de acceso desde la Avenida Compostela; en el Ramón Cabanillas requieren de una cubierta para la zona infantil, y en Roxos una pasarela que cubra el edificio de Infantil y Primaria. Con todo, desde Fanpa Compostela esperan que «haxa unha planificación sistemática do mantemento e mellora dos centros escolares por parte de Educación e do Concello para ir prevendo as actuacións que son necesarias».

El gallego y la digitalización, otros de los retos

Otros retos comunes a todos los centros gallegos se basan en cómo va a funcionar la nueva Ley de educación digital de Galicia. «Hai que ver como se vai a concretar e se realmente vai a ser un avance no benestar do alumnado. E haberá que comprobar se hai recursos para poñela en marcha», asegura.

Asimismo, entrará en funcionamiento la primera fase de la reforma del programa de e-book E-Dixgal, en el que aumenta la presencia de libros en papel. «Será un ano no que poderemos valorar este modelo», comenta.

En referencia al gallego, Martínez considera que «estamos nunha emerxencia lingüística e non deberiamos esquecer este tema para que cada un na medida das súas responsabilidades o promova, e así non continuar perdendo galegofalantes, especialmente na infancia e na adolescencia».

También como novedad este año está la neutralidad ideológica. «Hai que ver en que se concreta, pero como xa dixemos no seu momento, para nós hai unha censura do que é o traballo e labor do profesorado da comunidade educativa para abordar temas que deberían estar enriba da mesa se o que queremos é formar cidadáns críticos e activos que saiban ter unha visión integral e formada en temas actuais como os xenocidios, a emerxencia climática ou a violencia de xénero», especifica.