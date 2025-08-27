Santiago retira al año una decena de tarjetas para aparcar en plazas de movilidad reducida

Con una media de entre seis y diez tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida retiradas anualmente por mal uso de las mismas en Santiago y con un total de 43 sanciones tramitadas durante el último ejercicio por aparcar en las plazas reservadas para usuarios con este distintivo, lo cierto es que a primera vista las cifras invitan a hablar de un más que aceptable nivel de concienciación por parte de los compostelanos y de los conductores foráneos que circulan y estacionan sus vehículos en Compostela.

No obstante, y según fuentes del Concello consultadas por EL CORREO GALLEGO, los datos registrados no necesariamente significan que la utilización indebida de las tarjetas se limite a esos entre seis y diez casos anuales, sino que las autoridades se encuentran con la dificultad de que si no son pillados in fraganti en el momento de la infracción, resulta muy difícil acreditarlo y proceder a la retirada de la autorización que les permite aparcar en las plazas destinadas a usuarios de movilidad reducida.

Uso indebido del distintivo

Un uso indebido que puede deberse a varias circunstancias, desde a que la persona titular de dicha autorización no viaja en el coche en el momento del estacionamiento o bien ha fallecido y hay quien sigue haciendo uso de la misma, pasando por quien la falsifica o por quien sigue empleándola pese a estar caducada.

En cuanto a las 43 sanciones a conductores que aparcaron en estas plazas de movilidad reducida sin contar con la pertinente autorización en 2024, también pueden considerarse puramente testimoniales, sobre todo si se comparan con los 243 vehículos que fueron multados en solo tres días de este mes de agosto por haber superado los límites de velocidad en algunas de las carreteras que discurren por la ciudad.

Escasa oferta en las inmediaciones hospitalarias

No obstante, y teniendo en cuenta que todo apunta a que cada vez serán más los vecinos de Santiago que precisarán de estas zonas para poder moverse con relativa facilidad por la capital gallega, conviene no bajar la guardia y seguir fomentando el civismo y la concienciación, apostando por un buen uso de las mismas, sobre todo porque quien la precisa difícilmente puede solucionar sus problemas de aparcamiento en una plaza convencional y porque las que existen adaptadas tampoco son capaces de cubrir en determinados puntos la demanda existente. Baste con acudir una mañana cualquiera a las inmediaciones del Clínico en coche para comprobar que en muchas ocasiones ni en superficie en la zona ORA ni en el aparcamiento privado es posible estacionar el vehículo en una plaza para personas con movilidad reducida. Personas para las que las distancias al centro hospitalario se multiplican por mil con respecto a los usuarios que no presentan estos condicionantes, y que a menudo se ven obligadas a salvar una carrera de obstáculos entre coches mal estacionados en las aceras o en doble fila.

Por de pronto, solo entre enero y julio de este año se concedieron 200 nuevas tarjetas, mientras que la cifra en el último ejercicio fue de 321 frente a las 102 de 2023, las 124 de 2022 y las 104 de 2021.

Colaboración ciudadana frente a la utilización fraudulenta

Satisfecho y con «unha valoración bastante positiva do uso que se fai das tarxetas e das prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida», el concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, considera que «a veciñanza ten un comportamento cívico» en este ámbito, si bien reconoce que «hai excepcións que debemos combater como sociedade e desde a empatía».

Y es ahí donde el edil compostelano hace un llamamiento a los ciudadanos porque entiende que «detectar usos incorrectos tanto das prazas como das tarxetas require tamén da colaboración cidadá, e nese sentido pedimos que se denuncien eses usos fraudulentos cando se teña constancia deles».

Xan Duro apunta además que esa colaboración es aún más importante si se tiene en cuenta que «os datos nos din que hai máis veciños e veciñas que precisan destas tarxetas» de aparcamiento para personas con movilida reducida.