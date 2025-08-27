Una tarde de magia e ilusión en el parque de Bonaval por el Festival C
O Mago Paco, a cargo del espectáculo, entretuvo e hizo participar tanto a pequeños como a mayores
Santiago
El Festival C, iniciativa de Compostela Cultura, se ha celebrado a lo largo de todo agosto y se prepara para sus últimos dos días, dado que rematará el próximo 28.
En el marco del evento, se celebró este martes a las 18 horas en el parque de Bonaval un espectáculo de magia que entretuvo a tanto a pequeños como a mayores. El encargado de divertir a los asistentes fue O Mago Paco, un verdadero profesional de la materia especializado —en sus propias palabras— en «la categoría de magia infantil» ya que los niños su «público favorito». Con esa experiencia de más de 20 años frente a los más pequeños llevó adelante un show con juegos, humor y mucha participación del público.
