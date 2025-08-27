Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago

Un avión de Vueling que cubría la ruta entre Santiago de Compostela y Gran Canaria ha tenido que abortar el despegue este miércoles al filo de las 06.40 horas tras declararse una emergencia médica en el interior de la aeronave. La voz de alarma la hizo saltar una madre que avisó a la tripulación de cabina de que su hijo tenía serias dificultades para respirar.

Cuando el avión se encontraba ya en la calle de rodadura, el comandante pidió permiso a la torre de control para regresar a la terminal. La situación se agravó tras el desembarque. Roberto Rivas, responsable del Sector Aéreo en Galicia de UGT, ha denunciado en las últimas horas los momentos de agobio que vivieron tanto la familia afectada como el propio personal de Lavacolla, puesto que aeropuerto continúa careciendo de un servicio médico continuado, pese a que se trata de unas instalaciones que operan las 24 horas.

Teniendo en cuenta que el desplazamiento de una ambulancia hasta la terminal supondría unos 30 minutos de espera, explica la fuente, la madre de la criatura no dudó en tomar inmediatamente un taxi para trasladar lo antes posible al niño, que tenía serias dificultades para respirar, a un hospital. “Es una vergüenza que no haya un servicio médico permanente”, subraya Roberto Rivas, que ha querido hacer público lo sucedido para denunciar la situación.