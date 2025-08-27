Un proxecto liderado pola USC recollerá algas para facer compostos bioactivos
Redacción
O proxecto Revalgae abordará o desafío das algas invasoras e as plantas tolerantes ao sal que afectan as costas da área atlántica mediante a integración de estratexias de restauración de ecosistemas costeiros, recolección sostible, bioeconomía azul e economía circular. Liderado polo grupo de investigación Farmatox da Facultade de Veterinaria da USC no Campus de Lugo, conta cun financiamento superior aos dous millóns de euros ao abeiro do programa Interreg Atlantic Area 2021-2027.
O obxectivo do consorcio consiste en efectuar a recolección desas especies invasoras para transformalas en novos compostos bioactivos, de tal xeito que o que hoxe supón un problema acabe por converterse nunha oportunidade a través da valorización das devanditas especies.
Un problema na área atlántica
A área atlántica enfróntase a un «grave problema» causado pola propagación de algas invasoras e plantas tolerantes ao sal, explica Luis Miguel Botana, catedrático do departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Universidade de Santiago. “Estas especies alteran a biodiversidade mariña, afectan a pesca e socavan o equilibrio dos ecosistemas locais”, engade. A miúdo, predominan sobre as especies nativas, transformando os hábitats e alterando as redes tróficas naturais, e o cambio climático intensifica a propagación destas especies.
