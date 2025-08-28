Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 28 de agosto, en Santiago?
El arte de Priscilla Monge, protagonista en el CGAC
La obra de Priscilla Monge es protagonista en el CGAC hasta el 5 de octubre por medio de una exposición con Santiago Olmo, director del museo, como comisario. El arte de Monge ha sido frecuentemente incluido en la escena posconceptual latinoamericana de los años 90. Sus piezas están situadas entre las dimensiones significativas de lo verbal y de lo visual de los signos y las representaciones. La muestra en Santiago reúne obras de todas sus etapas incidiendo en aquellas con una especial significación social.
Concierto de Marcos Coll, Ramón Figueira e IL Harmónica Trío
Marcos Coll, músico compostelano de blues mestizo, da un concierto especial hoy en el pub Casa das Crechas (21 h.) con IL Harmónica Trío (Crispy Aguirre, Andrés Chorny y Ricardo Silva, banda de Argentina que mezcla jazz y tango) y Ramón Figueira Dieste (Figui; de Boiro afincado en Santiago, con experiencia en grupos como The Fabulous Resaca Brothers o The Blues Moonshiners). Hay entradas a 15 euros para una noche llamada Xoldra das Armónicas.
Charla del antropólogo Diego Amoedo Martínez
El antropólogo Diego Amoedo Martínez ofrecerá una charla en el Museo do Pobo Galego a las 20 h., ponencia de entrada libre titulada Narrativas á volta da terra-territorio no noroeste peninsular e no centro da Amazonía. En esta conferencia, Amoedo invita a reflexionar sobre cómo se construye un territorio habitado. El ponente es doctor en Antropología Social (Unicamo, 2019) con la tesis Casas, tierra, vacas y plantas: el sistema agrícola de Tourém y Pitões das Júnias.
Concierto de Camila and Friends
Esta semana en Arume hay variedad de estilos musicales. Camila & Friends actúan hoy, a las 21 horas, con entrada inversa (fórmula donde el público accede sin coste y decide cuánto pagar l finalizar). Mañana, hay sesión de micro abierto, y el sábado cita con Joâo Paiva, que dará paso el domingo en ese mismo escenario a Alfredo Löb.
