As obras do pavillón de Santa Isabel cumpren prazos: Raxoi sitúa o remate no primeiro trimestre de 2026
Acaba de instalarse a nova cuberta da piscina e en setembro está previsto iniciar a renovación do seu pavimento e a substitución do teito da pista deportiva, entre outras actuacións
Os concelleiros de Deportes e Obras de Santiago, Pilar Lueiro e Xesús Domínguez, realizaron este xoves unha visita ás obras de rehabilitación do pavillón de Santa Isabel para constatar que avanzan a bo ritmo e van cumprindo os prazos previstos. Segundo sinalou Lueiro, o remate dos traballos está marcado para o primeiro trimestre do 2026.
“Esta intervención entra dentro da aposta do Goberno pola renovación dos espazos deportivos existentes”, destacou a concelleira, que engadiu que desde Raxoi tamén traballa para contar con novas instalacións. Nesta liña, lembrou outras actuacións realizadas no verán, como o cambio da cuberta e a mellora da accesibilidade do pavillón do CEIP Quiroga Palacios ou as obras na pista do pavillón do CEIP Lamas de Abade.
Actuacións en marcha
Durante a visita, os responsables técnicos realizaron unha detallada exposición do desenvolvemento dos traballos. Así, indicaron que está a piques de rematar a substitución da cuberta da piscina e as novas estruturas do pavillón, como son o novo hall de acceso, as pasarelas e a estrutura do ascensor. Na primeira semana de setembro está previsto comezar coa substitución do pavimento da piscina e a substitución do teito da pista deportiva.
Entre as intervencións realizadas, destaca a construción do nova entrada principal, orientada cara a praza situada entre o pavillón e a Rúa do Morón, establecendo desta maneira unha nova conexión coa cidade. Os traballos comprenden tamén varios tipos de actuacións, boa parte delas centradas na mellora da eficiencia enerxética, da iluminación e da accesibilidade.
As obras do pavillón de Santa Isabel, o “buque insignia” das instalacións deportivas compostelás, segundo o definiu Lueiro, contan cunha inversión de 2,6 millóns de euros, cofinancidada a través do Plan de impulso á rehabilitación de edificios públicos (Pirep).
