Camiñada e diálogo científico para explorar as demencias
Walking the Talk for Dementia é unha experiencia inmersiva á que suma a USC
Redacción
O evento internacional Walking the Talk for Dementia (WTD), combina camiñada, intercambio científico e experiencias comunitarias, e este ano xa está en marcha coa participación da USC. Segundo explican dende a Universidade compostelá, «trátase dunha experiencia inmersiva que explora a demencia a través de diversas perspectivas» a medida que se realiza esta viaxe, que comezou o pasado luns 25 e remata este xoves 28, logo dunha camiñada de catro días que cobre 40 quilómetros.
WTD conta cun cento de persoas participantes, de máis de 25 países, que o que procuran é aproveitan para conectarse entre elas, «explorar temas relacionados cos seus desafíos na demencia e fomentar, deste xeito, diversas perspectivas para remodelar ideas e comportamentos, tanto profesional como persoalmente».
Logo desta experiencia inmersiva, «as persoas participantes, incluíndo persoas con demencia, coidadoras, investigadoras, profesionais da saúde e artistas», reuniranse nun simposio que se vai desenvolver os días 29 e 30 (venres e sábado), no que se debaterán proxectos, se consolidarán reflexións e se fomentarán as solucións e colaboracións colectivas «inspiradas en experiencias da vida real».
Walking the Talk for Dementia conta coa axuda institucional da Vicerreitoría de Estudantes e Cultura e o apoio científico do Mestrado en Psicoxerontoloxía da Facultade de Psicoloxía da USC. Por parte da Universidade de Santiago, na organización interveñen David Facal Mayo e Alba Felpete López, do Instituto de Psicoloxía (Ipsius), e contan coa colaboración de Agadea.
Segundo explican dende a USC, Alba Felpete vai participar na mesa de debate titulada ‘Amenazas modernas: repensando o risco e as intervencións no mundo en cambio’, co relatorio Co-creando solucións dixitais para a saúde cerebral. Un discurso no que vai falar do traballo no proxecto Poptep INNOV4LIFE -Ecossistema Transfronteiriço de Inovaçao Colaborative em Saúde Digital–.
Ademais, por segundo ano, un grupo de persoas voluntarias coordinadas pola USC realizará tarefas de apoio no camiño e durante o simposio, e unha parte dos participantes aloxaranse na Residencia Burgo das Nacións.
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Descubren a dos vecinos de Santiago preparando una barbacoa en plena alerta máxima por riesgo de incendio