Camiñada e diálogo científico para explorar as demencias

Walking the Talk for Dementia é unha experiencia inmersiva á que suma a USC

A viaxe comezou o luns 25 e remata este xoves logo dunha camiñada de catro días.

Redacción

Santiago

O evento internacional Walking the Talk for Dementia (WTD), combina camiñada, intercambio científico e experiencias comunitarias, e este ano xa está en marcha coa participación da USC. Segundo explican dende a Universidade compostelá, «trátase dunha experiencia inmersiva que explora a demencia a través de diversas perspectivas» a medida que se realiza esta viaxe, que comezou o pasado luns 25 e remata este xoves 28, logo dunha camiñada de catro días que cobre 40 quilómetros.

WTD conta cun cento de persoas participantes, de máis de 25 países, que o que procuran é aproveitan para conectarse entre elas, «explorar temas relacionados cos seus desafíos na demencia e fomentar, deste xeito, diversas perspectivas para remodelar ideas e comportamentos, tanto profesional como persoalmente».

Logo desta experiencia inmersiva, «as persoas participantes, incluíndo persoas con demencia, coidadoras, investigadoras, profesionais da saúde e artistas», reuniranse nun simposio que se vai desenvolver os días 29 e 30 (venres e sábado), no que se debaterán proxectos, se consolidarán reflexións e se fomentarán as solucións e colaboracións colectivas «inspiradas en experiencias da vida real».

Walking the Talk for Dementia conta coa axuda institucional da Vicerreitoría de Estudantes e Cultura e o apoio científico do Mestrado en Psicoxerontoloxía da Facultade de Psicoloxía da USC. Por parte da Universidade de Santiago, na organización interveñen David Facal Mayo e Alba Felpete López, do Instituto de Psicoloxía (Ipsius), e contan coa colaboración de Agadea.

Segundo explican dende a USC, Alba Felpete vai participar na mesa de debate titulada ‘Amenazas modernas: repensando o risco e as intervencións no mundo en cambio’, co relatorio Co-creando solucións dixitais para a saúde cerebral. Un discurso no que vai falar do traballo no proxecto Poptep INNOV4LIFE -Ecossistema Transfronteiriço de Inovaçao Colaborative em Saúde Digital–.

Ademais, por segundo ano, un grupo de persoas voluntarias coordinadas pola USC realizará tarefas de apoio no camiño e durante o simposio, e unha parte dos participantes aloxaranse na Residencia Burgo das Nacións.

