Circonove abre una ventana al circo en Santiago dentro del Festival C

Dentro de las actividades del Festival C, que concluye este jueves en Santiago, se celebraron varios talleres de circo organizados por la compañía compostelana Circonove, durante los días 4, 5, 6, 8, 18, 19, 20, 22, 25 y 27 de agosto, entre 11.30 horas y 13.30 h., en el parque de Galeras o la Casa das Máquinas, donde este miércoles tuvo lugar la ultima entrega.

Esta propuesta formativa que abre una ventana al circo y el mundo de los malabares, se centró en personas de 3 a 14 años, que tormaron parte trass umarse de forma gratuita previa inscripción, como parte de una propouesta que al tiempo que ofrece ocio, forma y sirve de cantera de futuras vocaciones dentro de las artes escñenicas.

Yllana actúa, gratis, este jueves

El Festival C sella este jueves su programación con un espectáculo cómico de teatro de calle llamado ¡Olympics!, coproducido por Nacho Vilar e Yllana, con cita a las 20 horas. Y vista la previsión del tiempo, la cita se podría trasladar desde la Praza da Quintana a la Casa das Máquinas (Galeras), algo que se decidirá al mediodía de este jueves, según detallan a este diario fuentes de la organización.

Idea del Concello de Santiago

El Festival C es una iniciativa del Concello de Santiago a través de Compostela Cultura y tiene el apoyo de la Deputación da Coruña y la colaboración de programas como Apego y el circuito Danza a Escena, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem; del Ministerio de Cultura).