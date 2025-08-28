Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: "Todo tiene pintaza increíble"

Se está acabando el verano en Santiago de Compostela y toca volver a la rutina. Se acabó el tiempo de viajar y reencontrarnos con amigos en puntos remotos del planeta para volver al ordenado día a día de Santiago de Compostela.

Ahora tocan otro tipo de reencuentros, con nuestros compañeros del día a día y nuestras personas cercanas, deseosos ambos de conocer cómo nos ha ido la temporada estival. También el reencuentro universitario, lo que hará que jóvenes y no tan jóvenes vuelvan a llenar las terrazas de la Plaza Roxa hasta los topes.

Otros optan también por buscar nuevos rincones de Santiago de Compostela aprovechando el buen tiempo que todavía impera en septiembre en la capital de Galicia. Si te has quedado sin ideas para descubrir nuevas cafeterías, la influencer gallega Wonder in Travel ha recomendado su sitio favorito "para desayunar o merendar" de Santiago de Compostela.

Se trata de Liam Brunch, uno de lo considerados mejores 'brunch' de la ciudad, que se encuentre en el 29 de Xeneral Pardiñas y que se ha convertido en todo un referente apenas año y medio después de su apertura.

Así es Liam Brunch según Wonder in Travel

"Os descubro uno de mis sitios favoritos para desayunar y merendar en Santiago. Está en la calle General Pardiñas y tanto el interior como el exterior son súper acogedores. Tienen una carta súper amplia de bebidas y un montón de opciones para comer, desayunar o merendar... Estos beagles, tostadas, tortitas... Todo tiene una pintaza increíble", dijo en el primer vídeo que le dedicó.

Ahora, ha hecho un segundo en el que se ha aventurado a probar nuevos platos: "Un local muy bonito, luminoso y agradable. Además, tiene una terraza interior súper chula. Tienen diferentes cartas según vayas a hacer brunch, desayuno, comida y una amplia carta de bebidas. Especial mención al matcha, que está súper bueno".

En el vídeo, explicó sus elecciones, con las que quedó más que satisfecha: "Escogimos dos opciones saladas y una dulce para compartir. Empezamos con este sándwich pastrami de ternera ahumada, que estaba buenísimo, y unos huevos benedict en pan brioche que os recomiendo un montón. Para terminar, la opción dulce. Nos pedimos unas tortitas de pistacho con una pinta increíble, pero estaban más buenas aún. 100% recomendado este sitio".