Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
Con motivo de la apertura, el cliente podrá disfrutar de una promoción del 2x1 hasta este domingo
Nueva apertura en Área Central. Hace apenas un par de horas, el centro comercial compostelano compartía una pequeña pista a través de sus redes sociales.
"Mañana llega a Área Central algo que es muy “Central”. Pista: tiene un producto muy dulce, fresco y gallego", confesaban.
Si bien muchos seguidores se decantaban por Amasarte, que tiene previsto también abrir sus puertas en este centro comercial compostelano, mañana será el turno finalmente de La Central Heladera.
Helados artesanos
Originaria en Ourense, La Central Heladera es una conocida marca especializada en helados artesanales, elaborados con ingredientes de productores de cercanía. Es por esta razón que sus helados cuentan con la garantía del sello de Galicia Calidade.
Los helados de La Central Heladera son el resultado de la fusión entre tradición e innovación, ofreciendo sabores sin gluten, sin lactosa, VeganOK y con menos del 1% de materia grasa.
Más allá de helados, esta marca dispone también de crepes dulces, gofres con sus complementos y toppings, brioches rellenos de helado y batidos.
Horarios y ubicación de La Central Heladera
La Central Heladera abrirá sus puertas este viernes, 29 de agosto, en la esquina verde de la planta baja del Outlet Área Central.
Con respecto a su horario: hasta el 7 de septiembre será de 17:00 a 20:30 horas; y a partir del 8 de septiembre de lunes a jueves, de 17:00 a 20:30 horas; el viernes, de 17:00 a 21:00 horas; el sábado, de 12:30 a 21:00 horas; y el domingo, de 12:00 a 20:30 horas.
Promoción de apertura
Como promoción de apertura, La Central Heladera ofrecerá un 2x1 en todos los helados hasta este domingo.
Con la apertura de La Central Heladera, el Outlet Área Central aumenta su oferta de restauración con un nuevo espacio en donde reponer energías después de las compras y de un nuevo local para disfrutar con amigos y familia.
