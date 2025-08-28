Monseñor Prieto invita al Papa a peregrinar a Compostela en 2027

El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, invitó ayer al papa León XIV a peregrinar a Compostela con motivo del Año Santo 2027, según confirmaron fuentes de la Archidiócesis a este diario. Monseñor Prieto aprovechó un breve encuentro durante la audiencia general celebrada en Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza –el arzobispo encabeza la delegación de peregrinos compostelanos– para trasladar el convite al pontífice.

Las mismas fuentes explican que la invitación se produjo durante el saludo entre ambos prelados, en el que el arzobispo estrechó la mano del Papa y besó el anillo del pescador. La conversación, de unos pocos segundos, fue en español, precisan las fuentes consultadas, dado que el pontífice de origen estadounidense domina esta lengua tras ejercer como obispo en Perú durante casi una década. En cualquier caso, para cursar un convite formal serían necesarias otras formalidades protocolarias.

Una visita muy esperada

Poco después del nombramiento de León XIV, en el mes de mayo, Monseñor Prieto expresó su intención de trasladar una invitación formal al pontífice en cuanto tuviera la oportunidad. No fue el único que manifestó su deseo de traer al Papa a la capital gallega, puesto que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba el pasado día 3 que diseñará una «estrategia inteligente» para lograr que el obispo de Roma incluya Compostela en su agenda para el 2027.

A principios de este mes, el periódico portugués Correio da Manhã publicó que el Vaticano prepara una visita papal a Portugal. El pontífice viajaría al país vecino en julio de 2027 para coincidir con la celebración del 110º Aniversario de las Apariciones de Fátima. De este modo, el diario luso aseguraba que en su viaje hará también parada en Compostela en pleno año Xacobeo.

Presencial papal en Santiago

De confirmarse esta información, sería la primera visita como Papa León XIV, pero no como Robert Prevost. Tal como publicaron en exclusiva el pasado 14 de mayo los diarios de Prensa Ibérica, grupo editorial de EL CORREO GALLEGO, el pontífice posó ante la Puerta Santa –abierta– de la Catedral en verano de 1982 –Año Santo–, cuando tenía 26 años y era un estudiante de Derecho Canónico a punto de ser ordenado sacerdote en Roma ese mismo año.

Sería además la primera visita de un Papa a Santiago desde el 2010, cuando Benedicto XVI aterrizó en la ciudad por la celebración de aquel Año Santo. Antes, Juan Pablo II hizo acto de presencia en la capital gallega en dos ocasiones: en 1982, con motivo del Año Santo; y en 1989 para la Jornada Mundial de la Juventud, cuando además realizó el último tramo del Camino a pie hasta la Catedral, como un peregrino más. El predecesor de León XIV, Francisco, no llegó a pisar Compostela durante sus 12 años de pontificado a pesar de los convites trasladados por autoridades eclesiásticas y civiles.