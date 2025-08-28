Nuevo tijeretazo de Ryanair: prepara un recorte de un millón de plazas en invierno

La aerolínea irlandesa Ryanair anunciará el próximo miércoles el recorte de casi un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles en respuesta a la subida de tasas aeroportuarias anunciada por el gestor aeroportuario Aena hace unas semanas. El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, aseguró en una entrevista a Europa Press que la compañía ha tomado esta decisión ante la «indiferencia» del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional «se deteriore y esté infrautilizada». «Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno», indicó.

Ryanair, con gran peso en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, presiona de este modo a España para reformar la gestión de Aena, controlada en un 51% por el Estado, y mejorar la competitividad de los aeropuertos regionales que, en su opinión, ya están «casi al 70% vacíos debido a una estructura tarifaria fallida».

El anuncio del gestor aeroportuario Aena de que incrementará las tasas un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero es, según Ryanair, «injustificada y perjudicial», ya que supone «el nivel más alto en una década» a pesar de que coincide con los máximos en beneficios y en pasajeros por parte de Aena.

Recorte drástico

Ante esta situación el CEO de Ryanair ha confirmado que la próxima semana la compañía anunciará un recorte drástico en las plazas en los aeropuertos regionales españoles para el próximo invierno. Los aeropuertos afectados y el número exacto de plazas afectadas se concretará en una rueda de prensa que dará el directivo en Madrid el próximo miércoles. Hace unas semanas Wilson aseguraba que el recorte sería «bastante severo» y «muy drástico». En su opinión, la raíz del problema radica en la falta de competitividad de los aeropuertos regionales españoles, muchos de los cuales están infrautilizados en un 70%, o casi vacíos.

«Si los aeropuertos están vacíos, eso significa que el precio es malo. Es tan sencillo como eso», afirma. Ryanair sostiene que la estructura de precios de Aena para estas instalaciones «ha roto y ha fallado» y continuará afectando negativamente las perspectivas económicas de la España regional.

El CEO de Ryanair critica a Aena por ser «un monopolio que ejerce su poder aumentando los precios», mientras que en otras partes de Europa, como Italia, Suecia o Hungría, los aeropuertos y regiones están bajando los costes de acceso para ser más competitivos y atraer tráfico. «Si nosotros, la aerolínea de costes más bajos de Europa, no podemos hacer que funcionen, nadie puede», subraya Wilson.

Redujo su operativa este verano

Ryanair ya redujo este verano un 18% su capacidad perdiendo un total de 800.000 asientos y 12 rutas debido a «excesivas tasas y falta de efectividad de los planes de inventivos de Aena» que en su opinión son «completamente ineficaces para apoyar la política del Gobierno de crecimiento en los aeropuertos regionales».

Ryanair cesó sus operaciones en Jerez y Valladolid, retiró un avión basado en Santiago (100 millones de dólares de inversión) y reduciendo además el tráfico en otros cinco aeropuertos regionales: Santiago (-28% tras suprimir dos rutas), Vigo (-61%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%).