O PP reclama accións reais para a inclusión das persoas xordas
Solicitan cursos de formación en lingua de signos nos centros socioculturais e para o persoal municipal
Redacción
A edil do Partido Popular Yolanda Otero propuxo este mércores a posta en marcha en Santiago de medidas que permitan avanzar na plena inclusión das persoas con discapacidade auditiva. «Reclamamos que se impulsen accións que promovan a igualdade de oportunidades de toda a cidadanía, co obxectivo de que a veciñanza con discapacidade goce dunha vida en iguais condicións que o resto», reclamou Otero.
A concelleira popular instou a Raxoi a actuar ofrecendo «servizo de lingua de signos no portal web municipal, instalando bucles magnéticos en todos os edificios municipais nos que se poida ou a colocación, en espazos públicos, de paneis informativos co alfabeto de signos, para fomentar o achegamento das persoas esta tipoloxía de lingua».
Nesta mesma liña o PP propón tamén organizar cursos de lingua de signos nos centros socioculturais e ofertar tamén a formación nesta linguaxe ao persoal municipal «mellorando así a atención á cidadanía». Así mesmo, Otero propuxo a realización dunha campaña local, entre o 20 e 26 de setembro, «coincidindo coa Semana internacional de persoas xordas».
A edil insistiu en que «estas accións son imprescindibles para incidir, de forma positiva, na calidade de vida das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas, ao tempo, que Santiago avanzaría na inclusión, na accesibilidade, na igualdade de oportunidades de toda a veciñanza e na non discriminación das persoas con discapacidade».
Yolanda Otero matizou que en Compostela, «igual que en calquera outra cidade», as persoas con discapacidade auditiva «non sempre poden acceder á información e á comunicación coa contorna, porque ou non dispoñen de intérpretes ou non teñen os recursos para facer posible a comunicación oral». Para acadar a plena inclusión a edil reivindica «avances e compromisos reais e efectivos dende o Goberno local, que debe garantir a eliminación de barreiras non só físicas senón tamén de comunicación».
