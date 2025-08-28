Rehabilitación integral del Xelmírez II por casi dos millones de euros

El instituto Arcebispo Xelmírez II de Santiago será sometido a una rehabilitación integral, obras para las que la inversión prevista es de casi dos millones de euros. La idea es que las obras, con un plazo de ejecución de nueve meses, puedan comenzar en diciembre de este año.

Un proyecto licitado en el día de hoy para este centro educativo de Santiago y que fue presentado esta mañana por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien destacó que el objetivo es mejorar el día a día del alumnado y docentes, dotando al edificio de un mayor confort térmico y de una mejor funcionalidad.

Eficiencia energética

Además, se pretende avanzar en la eficiencia energética de las instalaciones para contribuir a reducir el consumo en alrededor de un 80%, un apartado que está considerado como uno de los pilares del Plan de nueva arquitectura pedagógica, mediante la que la Xunta está procediendo a modernizar el conjunto de centros educativos gallegos.

El proyecto supone cambiar los 2.545 m2 de cubierta actual por otra de panel de sándwich aislante con lana de roca, la renovación de 143 ventanas y 10 puertas por noticias de rotura de puente térmico y doble acristalamiento, así como el cambio de luminarias por 174 luces LED de bajo consumo con sensores de presencia. Además, está previsto sustituir las antiguas calderas de gasoil por cuatro equipos de biomasa con silo de almacenamiento y nuevos colectores de calefacción, lo que ayudará a reducir notablemente el impacto ambiental.

La actuación también contempla la instalación de un sistema SATE con aislamiento exterior y acabado decorativo en los 2.903 m2 de fachada, la renovación de la fontanería en los aseos de la segunda planta, la colocación de falsos techos en baños, vestuarios y salón de actos, la mejora de la red de saneamiento y el pintado de las paredes interiores afectadas por las nuevas carpinterías. Por último, se contempla la reparación de la estructura metálica de la cubierta de los vestuarios, eliminando los óxidos.

Una actuación con la que, según el titular de Educación, "o Goberno galego atende as necesidades da comunidade educativa deste instituto e garante que o Xelmírez II poida dispoñer dunhas instalacións modernas, confortables e sostibles".

Intervenciones en Santiago

Román Rodríguez recordó que la Xunta está invirtiendo 8,4 millones de euros en la reforma, ampliación y modernización de 14 centros educativos de Santiago, en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Entre las actuaciones más destacadas, la ampliación del instituto Eduardo Pondal, con un presupuesto de 3 millones de euros ya en ejecución; el relevo de las cubiertas del A Pontepedriña y del Centro Integrado de FP Politécnico compostelano, también en marcha con una inversión de más de 600.000 euros en conjunto, así como diversas obras de mejora de accesibilidad, accesos y eficiencia energética en el Colegio de Prácticas López Ferreiro por más de 250.000 €.

Esta fase de obras se completará con la renovación de las cubiertas del Instituto Rosalía de Castro, que será también licitada antes de finalizar este año, cumpliendo así el compromiso anunciado por el conselleiro a finales de 2024 de realizar esta serie de actuaciones.

Junto a estas grandes intervenciones, durante este verano también se llevaron a cabo cinco obras de menor calado, pero muy necesarias y apreciadas por el alumnado y el profesorado en su día a día, en el marco del programa BEN_Estar 2025, con más de 60.000 euros.