Sae a concurso a campaña de difusión da compostaxe de biorresiduos
As empresas poden presentar as súas ofertas até o vindeiro 8 de setembro
Redacción
Logo da súa aprobación na xunta de goberno do pasado luns, o Concello de Santiago anunciou este mércores que sae a concurso a campaña de promoción, formación e difusión da compostaxe de biorresiduos. O prazo de presentación das propostas das empresas finaliza o vindeiro 8 de setembro.
Con esta campaña, financiada dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia NetxGeneration, Raxoi pretende impulsar un «programa integral para a mellora da xestión dos biorresiduos, centrado na promoción da compostaxe e na sensibilización cidadá». Para isto, o contrato para o que agora se reciben proposta inclúe tres liñas de actuación: un plan de promoción da compostaxe escolar; accións grupais para familias nas illas de compostaxe comunitaria; e actuacións de formación, difusión e seguemento para os composteiros individuais.
En relación co plan de promoción da compostaxe nos centros escolares, o Goberno local anuncio que a proposta debe recoller aspectos vinculados coa educación ambiental para o alumnado arredor do proceso de compostaxe e mais dos seus beneficios, así como actividades prácticas «que fomenten a participación activa e a transmisión do aprendido ás familias». Ademais, preténdese integrar a compostaxe a través de «iniciativas escolares e comunitarias» como poden ser as hortas urbanas.
Con respecto ás accións grupais para as familias nas illas de compostaxe comunitaria, as condicións do contrato inclúen levar a cabo sesións de formación e capacitación no uso dos composteiros; fomento da participación cidadá e fortalecemento do tecido social e creación de redes de colaboración. Tamén se avaliará a redución de residuos e se fará seguemento do impacto da compostaxe.
A formación arredor dos composteiros individuais desenvolveranse en forma de visitas personalizadas aos fogares «con acompañamento técnico e educativo para verificar o uso correcto do composteiro». Realizarase unha certificación de boas prácticas e redactaranse «informes de impacto e propostas de mellora».
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Descubren a dos vecinos de Santiago preparando una barbacoa en plena alerta máxima por riesgo de incendio