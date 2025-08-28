Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sae a concurso a campaña de difusión da compostaxe de biorresiduos

As empresas poden presentar as súas ofertas até o vindeiro 8 de setembro

Unha das illas de compostaxe que existen na capital galega. |

Unha das illas de compostaxe que existen na capital galega. | / CONCELLO

Redacción

Santiago

Logo da súa aprobación na xunta de goberno do pasado luns, o Concello de Santiago anunciou este mércores que sae a concurso a campaña de promoción, formación e difusión da compostaxe de biorresiduos. O prazo de presentación das propostas das empresas finaliza o vindeiro 8 de setembro.

Con esta campaña, financiada dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia NetxGeneration, Raxoi pretende impulsar un «programa integral para a mellora da xestión dos biorresiduos, centrado na promoción da compostaxe e na sensibilización cidadá». Para isto, o contrato para o que agora se reciben proposta inclúe tres liñas de actuación: un plan de promoción da compostaxe escolar; accións grupais para familias nas illas de compostaxe comunitaria; e actuacións de formación, difusión e seguemento para os composteiros individuais.

En relación co plan de promoción da compostaxe nos centros escolares, o Goberno local anuncio que a proposta debe recoller aspectos vinculados coa educación ambiental para o alumnado arredor do proceso de compostaxe e mais dos seus beneficios, así como actividades prácticas «que fomenten a participación activa e a transmisión do aprendido ás familias». Ademais, preténdese integrar a compostaxe a través de «iniciativas escolares e comunitarias» como poden ser as hortas urbanas.

Con respecto ás accións grupais para as familias nas illas de compostaxe comunitaria, as condicións do contrato inclúen levar a cabo sesións de formación e capacitación no uso dos composteiros; fomento da participación cidadá e fortalecemento do tecido social e creación de redes de colaboración. Tamén se avaliará a redución de residuos e se fará seguemento do impacto da compostaxe.

Noticias relacionadas y más

A formación arredor dos composteiros individuais desenvolveranse en forma de visitas personalizadas aos fogares «con acompañamento técnico e educativo para verificar o uso correcto do composteiro». Realizarase unha certificación de boas prácticas e redactaranse «informes de impacto e propostas de mellora».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents